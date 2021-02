A Fonsagrada acoge un coloquio sobre el peso del butelo en la economía local

El Ayuntamiento de A Fonsagrada mantendrá vivo el espíritu de la Feira do Butelo, cuya edición no se celebrará este año a causa de la pandemia, con una serie de actividades virtuales, entre las que destaca una mesa redonda bajo el epígrafe "O butelo, un manxar que dinamiza A Fonsagrada". Este coloquio, que se celebrará este sábado, está organizado en colaboración con El Progreso, que lo retransmitirá en streaming a través de la web, a las 12.00 horas.

El regidor fonsagradino, Carlos López, recalcó que la intención del gobierno local es "significar que a producción cárnica, e en particular a do butelo, é un elemento dinamizador e vertebrador da Fonsagrada e da Montaña de Lugo. Esta industria serve para xerar emprego e manter a poboación nun concello rural". López recalcó que, aunque el público no se pueda desplazar físicamente hasta A Fonsagrada, "pódese mercar o noso produto estrela a través de internet".

Antes del inicio del debate se contará con las intervenciones de los presidentes de las diputaciones de Lugo, José Tomé, y de Pontevedra, Carmela Silva Rego, con raíces en A Fonsagrada, que hablarán de la importancia gastronómica y económica del butelo.

Los ponentes de la mesa redonda serán los empresarios José Luis Pérez González, de Embutidos Buenavista, y Rubén Fernández, de Cárnicas Castelao. También participarán Ricardo Parada, médico y exalcalde da Fonsagrada, y José Mouriño Cuba, que fue jefe del servicio de Industria e Calidade Agroalimentaria de Lugo, desde el que impulsó denominaciones de origen e identificaciones geográficas protegidas. Como moderador actuará el periodista Javier Rivera. Cerrará el acto el alcalde.

Durante el coloquio se proyectará un vídeo grabado por el Ayuntamiento con hosteleros locales y otros dos con saludos de Toño Forges, hijo del fallecido humorista José Luis Forges, con ascendientes fonsagradinos y autor de los carteles del evento, así como del periodista Manuel Campo Vidal, presidente de Next Education y autor del libro La España despoblada.

La primera edición de ese evento ferial, declarado Festa de Interese Turístico Galego, se remonta a 1998. La cita reúne cada año en A Fonsagrada a numerosos visitantes que acuden a adquirir productos de la matanza, entre ellos este embutido típico, que cuenta con la Identificación Xeográfica Protexida (IXP) y aspira a que la UE le conceda la Denominación de Origen.

El Concello de A Fonsagrada también promociona la Feira do Butelo en la plataforma digital Festigaleiros, que incorpora recetas, carteles de Forges para la cita, sorteos y otras actividades.