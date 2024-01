Fondo pesar na Fonsagrada polo falecemento de Manel Lombardía

Manuel Lombardía Pereira era sempre Manel, o que este venres apagaba antes de tempo o seu riso e o tocar da súa gaita. Faleceu aos 46 anos un home ao que, os que o coñecían, lles faltan palabras para describilo. Afable, portador dunha benvida sempre cálida, ocorrente como poucos, sociable como o que máis e unha mente brillante. Apagouse deixando unha chea de corazóns orfos espallados, sobre todo, pola Fonsagrada, a onde chegou coa súa familia sendo xa mociño.

El foi un dos culpables de que os seus pais, Víctor Lombardía e Ermitas Pereira, escollesen as terras de Burón para construír o seu futuro ao ser matriculado no IES Fontem Albei. Daquela non sabían aínda que serían non só un dos clans máis coñecidos, senón tamén máis queridos da Fonsagrada. E é que o nome de Víctor, home multidisciplinar onde os haxa, estará sempre vencellado á agrupación de Protección Civil, e o de Ermitas, ao taxi que permitiu que tantos fonsagradinos fosen e volvesen.

Se cadra deles, Manel colleu un pouquiño de amor pola música, esa que o levou a encher o fol, afinar o roncón e dominar a palleta como gaiteiro no grupo Son de Lugh, a través do que encandilaba castrexos e dominaba romanos no Arde Lucus e facía bailar a todos cantos desfrutasen de festas, foliadas e cantos de taberna nos que estivese presente. En Son de Lugh reina estes días a tristura pola precipitada marcha do que cualificaron nas súas redes como o seu "mellor amigo".

Como alumno de expediente brillante que foi no centro fonsagradino, Manel continuou a súa aprendizaxe ata ser enxeñeiro técnico industrial e botar a andar o seu propio estudio na capital luguesa, onde desenvolveu o seu labor ata que unha irreversible enfermidade llo permitiu; como persoa vencellada á súa terra, os seus amigos de instituto seguiron sendo os seus amigos de adulto, e como afeccionado do Breogán, tal e como lembraban os seus achegados nos múltiples comentarios de pesar, vibraba con cada vitoria dos celestes.

A marcha de Manel, o día antes da homenaxe que os voluntarios de Protección Civil tiñan prevista para Víctor pola súa xubilación, deixa un fondo baleiro nos seus pais, na súa muller, Livia; na súa irmá, Tamara, e na súa avoa, Argentina, entre tantos outros parentes e amigos que algunha vez riron cunha ocorrencia súa ou escoitaron o seu tocar.

Este domingo recibiu o último adeus nun acto de despedida que se celebrou ás 16.00 horas na capela de Velatorios Lucenses, en Lugo, logo da incineración na intimidade familiar.