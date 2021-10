La Foliada agota las reservas hoteleras de A Fonsagrada dos meses antes

El tirón de la Foliada da Fonsagrada se mantiene vivo, pese a la suspensión de la edición de 2020 por la pandemia. Tras el anuncio de la celebración del evento entre el 3 y el 5 de diciembre, las reservas de plazas hoteleras se sucedieron y no hay camas disponibles en el municipio dos meses antes del festejo.

La Foliada ganó en popularidad a partir de la cuarta edición, según explica Adrián Méndez, portavoz de la asociación Petapouco e a Destempo, que organiza la convocatoria. "No 2019, xa houbo cheo hoteleiro na Fonsagrada e tamén en concellos limítrofes de Galicia e Asturias".

El alcalde, Carlos López, destacó que la Foliada "é unha cita que ten seguidores fóra da comarca, como o demostra o fenómeno da ocupación hoteleira". López espera que se asiente la situación de nueva normalidad para que la cita "sexa un éxito".

Roberto López Fernández, propietario con su hermano Gerardo del albergue Casa Cuartel, subraya que el mismo día en que se anunció que se celebraría la Foliada "xa esgotei todas as prazas. Foi algo incrible, sobre todo porque é a primera Foliada na que temos aberto, xa que inauguramos o hotel en xullo do ano pasado". Este hostelero recalca que el aluvión de peticiones de alojamiento "é xeral en todos os negocios do concello e reflicte que a xente ten gañas de saír e de acudir a celebracións".

Este encuentro anual, que se amplía de dos a tres días, ofrece conciertos, cantos de taberna, talleres de baile e instrumentos, muestra de artesanía, cuentacuentos y una ruta de senderismo. También está prevista una comida popular. El programa "irá na mesma liña que en anos anteriores, con algunha novidade", recalcó Adrián Méndez.

HOMENAJE. La Foliada da Fonsagrada estará dedicada a violinistas que protagonizaron cantares de ciego. Los homenajeados serán el guitiricense Florencio López O cego de Vilares y Modesta a cega de Maceda, "menos coñecida pero que deixou una notable pegada", indica Méndez. En 2019 se recordó al gaiteiro Sergio da Veiga.

Méndez señaló que la Foliada pretende "ofrecer un percorrido sobre a herdanza cultural das coplas que nos deixaron cegos e cegas, sempre dentro do obxectivo de promocionar o patrimonio material e inmaterial".