Folgoso y Brollón, piden premura y claridad sobre las ayudas tras los incendios

Los municipios de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón celebran la decisión del Ejecutivo central de declarar zona catastrófica a las más de 11.000 hectáreas ardidas, hace apenas un mes, entre ambos ayuntamientos lucenses. No obstante, piden "premura" y también una información más detallada en cuanto a plazos, condiciones y cantidades.

La alcadesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, agradece la decisión del Gobierno de Sánchez, pero con objeciones. Destaca que todavía es muy pronto y que el decreto aún no está publicado, pero teme que los requisitos sean demasiado exigentes.

Es por eso que no duda en pedir que se contemplen opciones como "la no tributación de estas ayudas, que no sean incompatibles con otras subvenciones, que sean rápidas y que se contemplen, también, para segundas viviendas".

Castro recalca que "muchas de las familias que han perdido sus casas las tenían como segundas viviendas". "Tememos que las ayudas tan solo se den a las que sean de residencia habitual o primera", apunta.

Destaca que en Folgoso se han perdido miles de hectáreas de masa forestal, en concreto más de 8.000, pero también han sido afectadas una larga lista de viviendas, casas rurales o establecimientos que dan vida al municipio.

BROLLÓN. Por su parte, el regidor de A Pobra do Brollón, José Luís Maceda, comparte la necesidad de "premura" en la materialización de estas ayudas. Desconoce la horquilla económica entre las que oscilan las aportaciones, pero "cualquier esfuerzo será bueno para la recuperación de los montes".

Con casi 3.000 hectáreas pasto de las llamas, en A Pobra son positivos y agradecen "solo tener que hablar de pérdida de biodiversidad y no humanas". Pese a esto, el regidor insiste en que muchos de los vecinos de esta localidad lucense viven del campo y ahora "hay que trabajar por recuperar lo antes posible, y lo mejor posible, el suelo, repoblar las zonas afectadas, retirar la madera quemada etc.".

Por delante, quedan semanas de trabajo y de encuentros entre diferentes instituciones. Ambos regidores piden acelerar los plazos para no hacer "más larga la angustia de los vecinos", aunque son conscientes de que todo lleva su tiempo. Dice Maceda que ahora están a la espera de noticias del Gobierno de Pedro Sánchez para ponerse "a trabajar mano a mano" cuanto antes.