Feijóo, sobre González Capón: "Foise unha figura clave do PP de Lugo e de Galicia"

El pesar por el fallecimiento de Manuel Jesús González Capón se dejó ayer sentir también en la política gallega. El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, también se acercó a la villa barallesa para transmitir sus condolencias a los familiares. "Foise unha figura clave do Partido Popular, non só da provincia de Lugo, senón de toda Galicia", indicó a las puertas del tanatorio, que regenta la familia del fallecido.

El jefe del Ejecutivo autonómico también destacó la dilatada y "excepcional" trayectoria de Capón, "nun municipio onde ser alcalde implica atender o concello as 24 horas do día e require unha entrega total á xente". También hizo hincapié en que tras los 32 años al frente del gobierno municipal "non fixo senón subir en número de votos e ter o constante apoio dos seus veciños".

El presidente de la Xunta reconoció sentirse «impactado» por la muerte del histórico regidor barallés, pues si bien conocía desde hace poco más de dos meses su estado de salud, "ninguén esperaba que a enfermidade avanzase de forma tan rápida", lamentó.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez; el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, y la presidenta provincial del PP, Elena Candia, fueron algunas de las autoridades políticas que se acercaron a la localidad barallesa para transmitir su pésame a la familia, al igual que lo hicieron numerosos regidores de la provincia.

​SUCESOR. El hijo de Manuel González Capón, Miguel González Piñeiro, se perfila como su sucesor al frente de la alcaldía, un nombramiento que se formalizará esta misma semana, para cumplir los plazos reglamentarios establecidos tras la renuncia del fallecido el pasado viernes.

Aunque desde la dirección del partido no confirmaron la candidatura de González Piñeiro -un silencio que el mismo Capón mantuvo en su carta de renuncia el pasado viernes-, su nombre sonó varias veces, tanto en la política municipal como a pie de calle, desde que en la pasada campaña electoral ocupó por primera vez un puesto, el número tres, en la lista popular encabezada por su padre.

Por el momento, el durante varios mandatos teniente de alcalde, Manuel Rodríguez Vilela, asumió la totalidad de las funciones de la alcaldía tras la delegación de González Capón, el pasado 21 de junio. Esta dación tiene como fecha límite la de este viernes, 5 de julio, por lo que el pleno se tendrá que celebrar, como muy tarde, ese mismo día.

A pesar de haber renunciado a la alcaldía el viernes pasado en un pleno extraordinario al que no asistió, González Capón mantuvo su acta de concejal en la corporación. Tras su fallecimiento, el grupo popular incorporará como edil al número nueve de la candidatura en los comicios locales, Manuel Mourelos González.