No llovía a gusto de todos este miércoles en Pedrafita. Unos vecinos veían con optimismo la posibilidad de que el aumento del tráfico rodado por la localidad, que era de una dirección hacia A Coruña por la N-6 desde el cierre del viaducto colapsado el año pasado y que se hace en ambos sentidos desde ahora —tras el desplome del puente de este martes—, mejorase la tendencia al incremento de visitantes y las ventas al alza de los comercios. Otros ponen en el otro lado de la balanza los ruidos y la inseguridad vial por el continuo paso de turismos y camiones, sobre todo de noche, para quienes viven en la travesía.

"O último ano, co tramo cortado hacia A Coruña, houbo máis visitantes, na maior parte xente que vén de Madrid e Castela e fai parada para comer. Tamén fixeron un alto equipos de fútbol e de baloncesto que antes pasaban de largo", afirma José López Pazos, propietario del restaurante Pazos. Este cocinero teme que cuando se restablezca la normalidad en la A-6 "quedaremos como un pobo pantasma, só con actividade a fin de semana, sobre todo cando hai neve, e os días feirados".

"Aínda é cedo para facer valoracións. Hoxe é un día confuso, cun tráfico moi intenso. Dentro dun mes poderemos falar con máis propiedade dos pros e contras de que a circulación da autovía regrese na súa totalidade á travesía", afirma Carmen López Quiroga, propietaria de la panadería y supermercado Forno do Cañoto.

Esta emprendedora afirma que "nos últimos tempos notamos un repunte no negocio, no que incide o paso de vehículos. Algúns condutores comentan que levaban cinco ou seis anos sen parar, pero tamén influé a volta dos peregrinos e o aumento do turismo nacional".

Carmen López Quiroga: "É cedo para facer valoracións pola nova situación, pero notamos un repunte de visitantes cando se pechou un carril"

López Quiroga opina que el aumento de circulación, que se convertirá en saturación en verano, "pode ser boa para os negocios, pero traerá molestias nocturnas polo ruído. Haberá que acostumarse ao perigro derivado do tráfico e ser máis coidados ao cruzar polo paso de peóns. Hai que ver as cousas desde unha dobre perspectiva". Los camiones y turismos entran en una rotonda en recta desde León e inician una bajada por la travesía.

Una opinión similar tiene Pepe Núñez, empleado de la gasolinera situada en la travesía. "Aumentou o traballo, pero o que é bo para os negocios non o é bo para o descanso nocturno", asegura.

José López Pazos: "Paran viaxeiros e equipos de baloncesto e fútbol desde hai un ano. Cando abra a A-6 seremos un pobo pantasma"

Otra cuestión que preocupa a los vecinos es el deterioro de la travesía de la N-6. "O carril que ía en sentido A Coruña quedou moi deteriorado e, despois de moitas protestas, arranxouse en xaneiro cunha capa asfáltica, pero cun recheo de terra na contorna das canalizacións que non é nada sólido. Só nun punto botaron algo de formigón debaixo da capa de rodadura", recuerda un residente. El temor ahora es que ese carril aguante y que el que va hacia Madrid no sufra por la presión a la que se ve sometido desde este miércoles.

Otro problema añadido es el efecto de las vibraciones producidas por el continuo paso de los camiones en las casas, lo que podría propiciar grietas.