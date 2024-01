Na Feira do Butelo da Fonsagrada, que se celebrará os vindeiros días 3 e 4 de febreiro, recoñecerase o labor de oito produtores que apostaron por vender os seus manxares cárnicos desde a primeira edición da cita, outorgándolles o Butelo de Ouro. Os receptores de tal distinción serán a carnicería Silmer, Riopedre Méndez, Tita de Vilarello, Xosé do Cámping, Belén, da carnicería Día, Facenda Farruquiño, Embutidos Buenavista e Cárnicas Castelao.

O alcalde da Fonsagrada, Carlos López, destacou que o galardón se lles entrega porque "sen eles, non habería feira, son os auténticos protagonistas". E é que a súa presencia se estendeu, en case todos os casos, desde o primeiro ano, hai 27, ata a actualidade. Sálvanse excepcións como a de Silmer, Riopedre Méndez e Tita de Vilarello, que xa non acoden co seu posto aos días grandes da gastronomía da Fonsagrada, pero a súa traxectoria será igualmente premiada.

A entrega do Butelo de Ouro será o domingo 4 ás 13.00 horas no salón de plenos do consistorio e, a pesar de ser o prato forte, hai moito máis programa festivo.

Xa o sábado, ás 10.00, abrirase a carpa na que se darán cita máis de 70 postos de produtos gastronómicos e artesanais -o prazo de inscrición remata este xoves-, e ás 12.30 será a inauguración oficial. O domingo, a apertura será á mesma hora, á que seguirá a recepción de personalidades ao mediodía, o pasarrúas a cargo de Illa Pancha ás 12.30 e, unha hora despois, a actuación da asociación Antaruxas e Sorteiros. Os postos manteranse abertos ata as 20.00 horas.

XUNTA LOCAL DE SEGURIDADE. Con motivo da celebración da Feira do Butelo -catalogada como Festa de Interese Turístico de Galicia- durante a fin de semana anterior ao Entroido, onte celebrouse a xunta local de seguridade, na que a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, lle ofreceu toda a axuda da Administración central ao rexedor fonsagradino.

Ademais, e prevendo unha "moi boa acollida" para este evento, Rodríguez fixo un chamamento á cidadanía para "actuar con responsabilidade".