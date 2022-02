La Feira do Butelo de A Fonsagrada recupera su formato por las bodas de plata

A Fonsagrada acoge este fin de semana, los días 19 y 20, una nueva edición de la Feira do Butelo, que regresa tras el parón de 2021 por la pandemia. En esta cita gastonómica, que celebra este año sus bodas de plata, habrá unos 70 expositores y se pondrán a la venta alrededor de 8.000 kilos de producto, según adelantaron desde el Concello.

El alcalde fonsagradino, Carlos López, y el presidente de la Diputación, José Tomé, entre otras autoridades, presentaron este jueves en el Pazo de San Marcos la feria, que cuenta con una ayuda de la institución provincial de 6.000 euros, a través del plan único de cooperación con los concellos.

Tomé destacó que esta 25 edición será "moi significativa, moi especial, porque se celebran as vodas de prata, pero tamén porque se recupera o formato de sempre, o presencial", tras lo que se mostró convencido de que "A Fonsagrada volverá acoller millerios de persoas para celebrar a Feira do Butelo e degustar este produto de tanta calidade e tan exquisito, que é un emblema do bo facer do noso sector primario".

El presidente provincial elogió a ganaderos, empresas cárnicas, distribuidoras y hostelería de la comarca, por "facer posible o butelo". "Son as empresas que crean emprego e oportunidades no rural, que lle dan vida no presente e que apostan polo seu desenvolvemento no futuro", subrayó. También hizo hincapié en el "importante apoio" de la Diputación al tejido empresarial lucense desde el inicio de la pandemia, con distintas medidas bajo el paraguas del Plan de Impulso da Economía da Provincia.

La carpa que acogerá la feria, instalada en la Praza do Concello, abrirá este sábado y domingo de 10.00 a 20.00 horas, con 70 puestos. El primer día, a las 12.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial a cargo de las autoridades. Ya el domingo, a las 12.30 horas actuará el grupo de música tradicional Illa Pancha y a las 13.30 tomará el relevo Antaruxas e Sorteiros. Entre ambas actuaciones, a las 13.00 horas, se producirá uno de los actos principales, la entrega de la distinción Butelo de Ouro, que este año recae en Carmen Asunción Gómez Álvarez y Miguel Ángel Martínez Martínez, el matrimonio que donó una céntrica finca urbana en A Fonsagrada para su uso público y comunitario.