O faro lector que ilumina Becerreá

O sorriso cálido de Mae contrasta coa fría temperatura da Montaña. Algo que agradece o primeiro cliente aterecido que entra na súa libraría. Intercambiando un par de miradas cómplices e un "bos días", Mae dálle o xornal do día. Non hai necesidade de que o home verbalice o que quere mercar, pois a libreira coñece á perfección a súa clientela.

Oriúnda de Parcent (Alacante), Mae Moll Pérez chegou hai xa máis dunha década a Becerreá como técnica forestal e foi alí onde coñeceu o seu compañeiro sentimental, tamén do oficio. "Durante un tempo tivemos que levar a relación a distancia. Ademais, nesa profesión as quendas son moi duras e cando naceron as nosas nenas tiven que deixalo", explica. Por iso, cando hai tres anos lle xurdiu a oportunidade de tomar o relevo da incombustible María Jesús Teijeiro, máis coñecida como Chus, na libraría que esta rexentara durante case catro décadas na vila, non o dubidou.

"Cando arranquei tiña algo de medo, non sabía se ía poder sacar o negocio adiante. Pero Chus facilitoume as cousas, estoulle moi agradecida", relata Mae mirando de esguello cara ao toldo do negocio. Alí, nun elemento tan simple e á vez tan importante, pervive a pegada da veterana libreira baixo a denominación Librería Chus, nome que a alacantina non quixo cambiar.

Un comezo marcado polos nervios, pero tamén a ilusión, que se viu truncado en poucos meses. "Ao medio ano de arrancar detectáronme un cancro de mama", explica Mae sen poder conter as bágoas. Para ela falar da enfermidade non é un tabú, o que serviu para tecer unha auténtica rede de apoio arredor da libraría: "Cando algunhas clientas se enteraron, viñeron a contarme que pasaran por experiencias semellantes. Foi moi emocionante".

Clientela fiel e de vello que responde, ante un cada vez maior éxodo cara á capital. "Moitas persoas van mercar roupa a Lugo e aproveitan a viaxe para o resto das compras. Por iso me gustaría animar á xente para que abran negocios en Becerreá", apunta.

Mae reivindica a Montaña, todo un universo en si mesmo. Por iso, faise case imposible non reparar no privilexiado espazo que adica aos autores da comarca no seu escaparate. "Se coñezo a alguén da zona que escribise un libro gústame ter, cando menos, un exemplar", di.

Un sentir polo lugar que se ve materializado tamén coa súa participación na asociación Rente ao Couce. "Somos xente con ganas de facer moitas cousas: temos un clube de lectura, facemos a Feira do 12 en decembro e polo San Lourenzo queremos xuntarnos con outras asociacións para organizar algo bonito", explica.

Polo negocio seguen a pasar clientes. Un recuncho único cunha libreira á súa altura que coma nunha batalla de David contra Goliat intenta facerlle fronte a xigantes coma Amazon. Mae despídese, de novo, cun sorriso. Ese que nunca perdeu e que nas grandes plataformas non se pode atopar.