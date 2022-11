La falta de responsabilidades en los informes del Mitma sobre el viaducto genera críticas

La ausencia de responsabilidades respecto al mantenimiento y posterior colapso del viaducto de Castro en los informes publicados por el Ministerio de Transportes (Mitma) ha levantado críticas, especialmente entre los transportistas y formaciones como el BNG, que echan de menos una mayor claridad en las conclusiones preliminares presentadas este martes.

Desde el Bloque, la diputada Olalla Rodil manifestó este miércoles que "continuaremos esixindo luz e taquígrafos" para explicar las razones del derrumbe "e que se poña en claro as responsabilidades, tanto políticas como empresariais, da execución e do mantemento da vía". Por su parte, desde la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) piden que "se aclaren fehacientemente las circunstancias y las responsabilidades, si las hubiere, en relación a la caída del viaducto".

Tres causas

Los dos documentos en los que se apoya el Mitma, elaborados por MC2 e Ideam, se refieren a tres causas principales, a expensas de los datos que puedan ofrecer las futuras campañas.

La primera sería el cansancio del hormigón, que el propio secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, definió en su intervención del martes como de "peor calidad de lo esperado". Luego, la corrosión provocada por la "práctica ausencia" de un sistema de impermeabilización en el tablero -el informe de Ideam recoge que pudo "no ser implementado" durante la construcción del viaducto o ser "eliminado durante las tareas de reasfaltado de la plataforma"-. Por último, las tareas de hidrodemolición que se estaban desarrollando en la calzada, que incrementaron las filtraciones en los vanos situados aguas abajo.

En resumen, achacan el colapso a unas obras que, aunque no fueron suficientes sí fueron determinantes, que agudizaron los problemas que ya arrastraba el viaducto por una notoria falta de mantenimiento a lo largo de 21 años. Un mal que padece toda la A-6 y que se extiende por toda la red de carreteras del Estado.

Déficit en mantenimiento

Un estudio publicado por la Asociación Española de la Carretera el pasado mes de julio pone el foco en el déficit de mantenimiento en las vías del país. Cifran en 9.918 millones de euros la inversión mínima para solventar el retraso en labores de conservación.

Además, detallan que 3.261 millones deberían ir a parar a la red que gestiona el Estado, con un total de 26.400 kilómetros, y 6.657 millones a la de gobiernos autonómicos y forales, de 75.300 kilómetros.

Por su parte, las carreteras de Galicia acumularían un déficit de 826 millones de euros en total y en Castilla y León -el viaducto de Castro pertenece al municipio leonés de Vega de Valcarce- ascendería a 1.738 millones de euros.

Mejora de la travesía

En esta línea, el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, insistió en la urgencia de reparar los baches que presenta la travesía en un tramo de unos 30 metros que supone "un trastorno" para los vecinos. "Hai uns 15 anos fixéronse unhas obras que non quedaron ben; agora hai fochancas e, cada vez que pasa un camión por aí, xera un estrondo tremendo que non deixa durmir aos que viven preto da travesía. O ano pasado xa estivemos así e espero que este inverno non se volva repetir", denunció el regidor.

Desde el martes, el polémico desvío provisional quedó habilitado solo para vehículos ligeros, mientras que los pesados pasarán por el pueblo o bien, de forma opcional, por la N-120, una reclamación que venían haciendo los propios transportistas, al tratarse de una pendiente "imposible", de un 12%. En caso de alerta por nieve, todo el tráfico rodado atravesará la localidad.

Raposo defendió que esta es la "única solución que vexo" y afeó las continuas críticas de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a las alternativas presentadas desde el Gobierno. "Ningunha das propostas da Xunta era viable; con esta tratouse de aproveitar medianamente o que había sen provocar un despilfarro de diñeiro", abundó el alcalde, quien incidió en que todos deberán hacer "un esforzo especial" para enfrentar esta situación.

Críticas

Vázquez insistió en las críticas al Mitma por no conseguir del ministerio un cronograma, un desvío alternativo "válido" y unas explicaciones satisfactorias sobre las causas del derrumbe.

Así mismo, el PP y el BNG recriminaron que los Presupuestos no reflejen las inversiones específicas destinadas a la reconstrucción del viaducto, pese a que Xavier Flores recordó que las partidas saldrán de "una bolsa de emergencia".