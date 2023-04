A fala da Fonsagrada non se perde

Evitar que algunhas palabras propias da fala da comarca da Fonsagrada acaben por desaparecer debido ao desuso é o obxectivo que se marcaron desde o equipo da biblioteca e de normalización lingüística do IES Fontem Albei.

Así, alumnos da Eso deste centro comezaron a repartir polos bares, tendas, igrexa, museo ou a propia casa consistorial unha serie de cadernos co fin de que os veciños fagan uso da súa memoria e apunten neles aquelas palabras propias da comarca pero que, por distintas razóns, hoxe corren o risco de caer no esquecemento.

Con esta iniciativa, o centro dá continuidade ao programa iniciado o pasado ano, na que os estudantes recolleron preto de 400 palabras propias da zona a través de conversacións cos seus pais, avós ou usuarios do centro de maiores.

"Agora o que pretendemos é que os veciños apunten neses cadernos moitas desas palabras que hoxe están en desuso, pero que non debemos deixar que se perdan", explica Laura Fernández, unha das docentes involucradas no proxecto.

Que estas palabras ou expresiois poidan aparecer repetidas varias veces tampouco é un problema, "xa que dependendo da zona na que se utilice pode haber matices ou pequenas diferenzas no significado, que é o que fai esta fala especialmente rica e diversa", subliña esta profesora.

E é que aínda que hai termos, sobre todo os relacionados con oficios que xa desapareceron, que resultarán moi complicados de recuperar, Laura Fernández insiste en que outras moitas palabras están recollidas no dicionario da Real Academia Galega (RAG), pero que cada vez se usan menos, "por unha normativa ás veces mal entendida, ao tender a unha homoxeneización co galego doutras zonas".

Laura Fernández recoñece, neste sentido, "o enorme labor" desenvolvido polo catedrático e lingüista Antón Santamarina (A Fonsagrada, 1942) á hora de recoller moitos dos termos propios da comarca, "pero a idea é poñer moitas desas palabras outra vez de moda, porque o galego é un idioma de gran riqueza que se fala de moi diversas maneiras segundo o lugar".

Precisamente, para incentivar o uso desas palabras propias da Fonsagrada, os alumnos de segundo da Eso realizaron vídeos que se poden ver en redes sociais nos que, por exemplo, reivindican o uso de palabras como redrollo, para referirse ao fillo máis novo dunha familia.

Outros termos como paraza (monda), cagoxo (cogomelo), nuelo (nocello), xiprar (asubiar) ou xebrar (separar) son utilizados tamén polos alumnos para convidar aos veciños a participar no proxecto e realizar as súas achegas ao mesmo.

Laura Fernández explica que unha vez completado ese traballo de recompilación, o obxectivo máis inmediato é elaborar "un arquivo que quedará depositado no Museo Etnográfico da Fonsagrada".

En todo caso, advirte que o obxectivo final "non é crear un almacén de termos, senón darlles vida e traballar para que o alumnado incorpore este vocabulario á súa fala e que utilice as expresións propias de aquí sen ter a sensación de que está a falar un galego incorrecto".

Para os promotores deste programa, que conta ademais co apoio do Instituto da Lingua Galega, un obxectivo, "que quizais se poida levar a cabo no futuro", é elaborar un dicionario propio con termos da comarca, que recollería os diferentes significados de cada palabra segundo a zona na que se utilice.

E é que según sinalou a profesora xa xubilada Gloria Fernández, cando o pasado curso impulsou a primeira parte deste proxecto, "a riqueza da nosa lingua radica en que varía en cada val, en cada barrio, en cada casa, porque en realidade non hai unha soa lingua senón tantas como salivan dentro da boca, coma prenden a luz en cada casa, porque a lingua sempre se deberá pronunciar en plural".