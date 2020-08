Evacuado un ciclista en Piornedo por deshidratación

Un ciclista foi evacuado onte en helicóptero ao sentirse indisposto, por deshidratación, en Piornedo, no concello de Cervantes. Este home de mediana idade, que estaba a realizar unha ruta en bici, foi levado en furgoneta ao hotel Piornedo ao sufrir un golpe de calor. Unha vez alí, a encargada do aloxamento chamou ao 112 sobre as 14.20 horas. Foi trasladado a un centro hospitalario e ao peche desta edición atopábase estable.