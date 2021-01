Europizarras despide a 19 operarios del taller de su cantera de A Fonsagrada

La empresa Europizarras notificó el despido a 19 trabajadores de su taller de elaboración de pizarra de la cantera de Vilarchao, en A Fonsagrada. La firma alega razones objetivas por falta de actividad en la nave para justificar esta medida. Comisiones Obreras entiende que, en caso de existir causas de fuerza mayor, "a dirección debería negociar un expediente de regulación temporal de emprego (Erte) en vez de tomar unha decisión traumática para os empregados".

Las cartas de despido, entregadas a partir de lunes, afectan a prácticamente la mitad de la plantilla de la nave de serrado y preparación de la pizarra para su comercialización. En la cantera continúan los trabajos de desmonte para llegar a los filones de mineral.

La situación en la planta fonsagradina de Europizarras se complicó a mediados del año pasado. La empresa adeuda a los trabajadores las nóminas de noviembre y diciembre, así como la paga extraordinaria de este último mes, "aínda que se chegou a un acordo para prorrateala", según matiza José Luis López, responsable de industria de CC OO en Lugo.

Los retrasos en la percepción de los salarios comenzaron en mayo y los pagos pendientes alcanzaron los dos meses desde septiembre.

La plantilla ya disfrutó las vacaciones correspondientes a 2021 durante el mes de diciembre y las terminó el 5 de enero. "Os obreiros aceptaron esta proposta pensando que a dirección actuaba de boa fe, pero non o farían de coñecer as súas posteriores manobras para enganalos", dice López.

PRESIONES. José Luis López adelantó que su sindicato denunciará la situación de los trabajadores ante la Inspección de Traballo, "xa que a empresa adoptou medidas de presión que poderían constituir unha infracción grave".

Dos de los despedidos aceptaron una carta de pago de Europizarras "que non ten o aval del Juzgado de lo Social, nin validez legal. Nela se compromete ao abono de 10.000 euros a maiores no caso de que non os readmitan en tres meses, pero o prazo de reclamación é de vinte días e despois perden o dereito", dice López.

Además, Europizarras incitó a los trabajadores a aceptar una baja voluntaria, sin indemnización ni derecho a paro, "coa promesa de volver a contratalos, algo que aceptaron cuatro persoas. Parécenos inadmisible", subrayó el representante de Comisiones.

Este periódico intentó contactar con responsables de Europizarras sin conseguirlo.

Dos despedidos son delegados sindicales

Entre los despedidos por Europizarras se encuentran un delegado sindical de CC OO y otro de la CIG, algo totalmente inusual. El Estatuto de los Trabajadores señala que los integrantes del comité gozan de prioridad de permanencia en caso de despido objetivo y esta medida puede interpretrarse como una vulneración de sus derechos sindicales. "É algo totalmente improcedente e terán que readmitilos e pagarlles as mensualidades que estén fóra do seu posto laboral", indicó José Luis López.