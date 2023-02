Estreno con premio del pasaporte gastronómico

Los asistentes a la feria fonsagradina serán los primeros en estrenar el pasaporte gastronómico que pone en marcha el GDR Montes e Vales Orientais para promocionar catorce citas que se celebran en el territorio, una por cada concello integrante del geodestino Ancares Terras de Burón. El sellado del pasaporte, que certifica la asistencia, permite además entrar en el sorteo de un lote de productos de alimentación, que se realizará el domingo, al término de la feria.

Una experiencia que se repetirá en el resto de las citas, que se prolongarán hasta el mes de diciembre, que cerrará Becerreá el día 7 con su Festa do Mar e da Montaña. En medio se celebrará la Festa da Androlla (Navia de Suarna, el 19 de este mes), la Festa do Queixo do Cebreiro (Pedrafita, 7 de abril), la Festa do Viño (Negueira de Muñiz, 15 de abril); la Festa da Troita (A Pontenova, 1 de mayo); la Festa da Tenreira (Láncara, 1 de mayo); la Festa da Troita (Ribeira de Piquín, 13 de mayo); la Feira da Empanada (As Nogais, 21 de mayo); la Feira en Defensa do Gandeiro de Montaña (Cervantes, en mayo); la Festa do Emigrante (Pol, 24 de agosto); la Festa da Malla (Meira, 27 de agosto); San Vitorio (Baralla, 27 y 28 de agosto) y la Feira do Mel (Baleira, en septiembre).

La asistencia a cada una de estas citas supondrá sumar un nuevo sello en el pasaporte y, al final del año, se entrará en un nuevo sorteo en función de los sellos conseguidos. Los que tengan tres podrán optar a un lote gastronómico básico; los que sumen cinco pugnarán por uno más completo que, además de carne, contará con embutidos y miel y los que tengan siete o más sellos podrán entrar en el sorteo de un experiencia turística de fin de semana.

Presentación oficial del pasaporte gastronómico. VICTORIA RODRÍGUEZ

El pasaporte gastronómico de Os Ancares Terras de Burón se puede descargar en la web del geodestino, o bien recogerlo en el expositor habilitado en cada feria. Fue presentado oficialmente este jueves en la casa consistorial de A Fonsagrada, cuyo alcalde, Carlos López, preside el GDR. Estuvo acompañado del resto de regidores de los concellos del geodestino, del diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

Una iniciativa que forma parte de la estrategia Ecoturismo en Red, que apuesta por la sostenibilidad y se enmarca en la campaña para promocionar lugares singulares en cada destino. Una Rede de Micropaisaxes que busca ampliar la estancia de los visitantes y, en el caso de ferias como la de A Fonsagrada, lograr que se queden todo el fin de semana. El mapa interactivo se puede descargar aquí.

Los que aparecen destacados de A Fonsagrada son la Aldea de Romeán, la Capela da Fornaza, el Carreiro do Muíño da Allonquiña, la herrería de Vilar de Cuiña, la fuente sagrada y la iglesia de A Fonsagrada, el hospital de Montouto, los templos de Allonca, Pobra do Burón, Lamas de Moreira, San Martín de Robledo; el Muíño de Allonquina, la playa fluvial, la sauna castrexa y el castro de Castañoso, los molinos de Parada, la Seimeira de Vilagocende o los tejos milenarios de Carballido.