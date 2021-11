A estrada entre Pedrafita e Seoane quedará cortada por obras desde o mércores

A estrada provincial que une Pedrafita do Cebreiro e Seoane do Courel polo Alto do Hospital, a LU-P-1301, quedará cortada ao tráfico desde este mércores debido á realización das obras de mellora que acomete a Deputación de Lugo cun investimento de 245.000 euros. A previsión é que este corte se prolongue ata final de mes.

A Deputación está mellorando o treito comprendido entre os quilómetros 10 e 12,6 cuns traballos que inclúen a ampliación da estrada desde os 4,7 ata os 6 metros, a pavimentación con aglomerado en quente e as actuacións de drenaxe e sinalización correspondentes.

O corte efectúase desde o quilómetro 0,6 ata o 12,6 co obxectivo de que os traballos se poidan desenvolver con seguridade tanto para os operarios como para a veciñanza que transita pola vía. Haberá desvíos habilitados para causar o menor prexuízo no tráfico.

A previsión é que estas obras rematen a final de mes, sempre que as condicións meteorolóxicas non impidan o correcto desenvolvemento das tarefas.

COMPROMISO DE PRESIDENTE. A Deputación de Lugo licitou por 370.000 euros as obras de ensanche e mellora dun novo treito desta estrada provincial, o comprendido entre os puntos quilométricos 8,6 e 10. A previsión é que a principios do 2022 saque a contratación o terceiro e último, co cal, cumprindo co compromiso do presidente da Deputación, José Tomé, o vindeiro ano estará renovada e ampliada a totalidade desta estrada.

Tomé adquiriu o compromiso no Pleno de arranxar os 6 quilómetros que quedaban pendentes desta estrada neste mandato, en tres anualidades. Cando finalicen as tres fases das obras desta estrada a Deputación levará investido preto dun millón de euros nesta vía provincial, o que beneficiará aos veciños e veciñas destes concellos e de toda comarca e contribuirá a avanzar cara o equilibrio territorial, imprescindible para o futuro do rural.