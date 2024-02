El Espazo Común Galeguista se lleva el batacazo también en la tierra de Martínez

El Espazo Común Galeguista se llevó un batacazo también en tierra de Manuel Martínez. Ni siquiera en Becerreá la coalición, a la que se sumó el partido creado por el regidor, Galicia Sempre, llegó al cuatro por ciento de los votos, un porcentaje, eso sí, muy superior al total en Galicia, donde se quedó con un 0,10 por ciento del apoyo del electorado.

La coalición, a la que la formación de Martínez se sumó bajo el liderazgo de otro antiguo peso pesado socialista, Pachi Vázquez, solo obtuvo 55 votos en el municipio que más soporte podría darle de la comarca, casi los mismos que Vox.

En otros concellos su presencia fue residual, como la de Sumar y Podemos. En términos generales, el mapa de la comarca se puede calcar con respecto al de hace cuatro años. Solamente en dos concellos, Pedrafita do Cebreiro y Negueira de Muñiz, sigue ganando el PSOE, al igual que en 2020 y 2016, desmontando la larga tradición socialista de la zona.

Que el mapa siga igual no significa, sin embargo, que nada se haya movido. Siguiendo la tendencia general, el BNG ha sumado apoyos en todos los ayuntamientos, sin excepción, hasta doblar el número de votos en Baralla y As Nogais. A la contra de la tendencia gallega, el PSOE también subió ligeramente en todos los concellos, menos en Baralla y Pedrafita, donde perdió un puñado de votos. Estas subidas y bajadas ligeras se pueden extrapolar al PP, que solamente en Cervantes obtuvo un apoyo considerablemente mayor. Este fue el concello donde más subió la participación, 20 puntos, llegando al 68%. La más alta fue en As Nogais, con un 79%. Negueira fue el único municipio en el que bajó, un par de puntos, para situarse en el 51%.