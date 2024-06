Escola de Pais e Nais: as aulas medran en Baralla

Cantas cousas pode mudar unha pregunta que, de non poñerse sobre a mesa, non cambiarían. A Escola de Pais e Nais do CPI Luís Díaz Moreno de Baralla levaba anos en funcionamento, pero como as charlas non prendían moito na xente, decidiron facer un cuestionario. E o que preguntaron foi, precisamente, que precisaban os pais e as nais.

"A nosa sorpresa foi ver que o que máis se reclamaba eran as actividades en familia", comenta Noa Varela Pastrana, orientadora do centro e coordinadora desta escola dende hai un par de anos.

Cantas cousas no mundo mudarían con xente disposta a escoitar a resposta, e a confiar nela. No CPI Díaz Moreno fixérono. E foi un éxito. Porque ter corenta persoas nunha actividade en Baralla non é cousa que pase a diario. Nin en Baralla nin en Lugo, claro.

"Decidimos comezar esa nova orientación cunha actividade sobre competencias musicais, xa que cada vez teñen menos presenza no currículo", conta Varela, e foi así que armaron un curso de ecopercusión.

Nunha primeira fase, os percusionistas Didier Díaz e Eduardo Ponce aprenderon aos rapaces nocións básicas sobre como tocar a batería, a caixa e o tambor empregando materiais de refugallo. Nunha segunda fase, foron os alumnos os que compartiron todo o aprendido, tanto coa familia como cos docentes, coma se fosen un máis, un entre todos na comunidade educativa.

Tanta xente se apuntou que tiveron que facer dous grupos. "Nese momento vimos que si, que era o que estaban pedindo", comenta Varela. Para que este cambio puidese darse, ofreceron un servizo na biblioteca para coidar de crianzas máis cativas no tempo da actividade. Un servizo voluntario, que serviu de axuda para algunhas familias.

Os xabóns e as plantas centraron outros talleres

Logo do éxito desa proposta viñeron outras, todas elas con obxectivos pedagóxicos ben pensados, e relacionados cos programas que teñen no centro. Así, dentro do Plan Proxecta do Fitofaladoiro, realizaron una actividade de elaboración de xabóns. Na aula, previamente, o alumnado elaborou o hidrolato.

Con el, dúas semanas despois, fixeron os xabóns con aceite e plantas, algunhas recollidas por eles mesmos, outras aportadas polo centro. Nesta ocasión, asistiron máis de trinta persoas. Ademais, en relación coas plantas, fixeron tamén un roteiro para recoñecelas na contorna da man dun biólogo. De novo, participaron máis de vinte persoas.

Outro dos talleres celebrados este curso foi de cociña. Así, se o ano pasado acolleron unha charla teórica, que impartiu a nutricionista Ángeles Novo, este ano déronlle unha orientación práctica, co cociñeiro do colexio. Pasta fresca, masa de pizza con boa fariña ou brochetas de froita foron algunhas das propostas que saíron deste taller que, de novo, foi todo un éxito.

Estes encontros deixaron un ronsel nas aulas. Máis implicación, máis motivación, máis vínculos comunitarios. Iso, como calquera pedagoxía indica, tamén abre a porta para ter mellores resultados académicos.

O centro espera poder seguir con estas actividades o ano que vén. Todo depende do financiamento, xa que algunhas non conseguiron o financiamento do Centro de Formación e Recursos do Profesorado, e os recursos propios son poucos.

Polo momento, o que pasou no CIP Díaz Moreno de Baralla está na boca de moitos centros da comarca, que se preguntan que pasou, como fixeron para lograr esa implicación das familias. Preguntar, responder, confiar na resposta, e dar moito de si.

"Espero que poidamos seguir así o ano que vén"

María Jesús Piélago é nai de dúas alumnas do CPI Luís Díaz Moreno e integrante da Escola de Pais e Nais co seu compañeiro. "Semella que ser pai e nai é algo que un debera saber facer por defecto, pero hai moitas cousas que aprender", comenta.

María Jesús Piélago. EP

A oportunidade de poñer en común cuestións referidas á adolescencia, ou mesmo sobre a xestión das tarefas da casa, foi moi beneficioso para Piélago, que leva anos asistindo ás charlas organizadas neste espazo.

Porén, valora especialmente a traxectoria e as experiencias deste último ano. Por unha banda, houbo máis xente implicada. "Todo isto, ao final, funciona de boca a boca", indica, e valora un espazo no que puido coñecer a outras familias, algunhas novas no municipio, ou outras de sempre coas que se viu en situacións novas; por exemplo, unha batucada.

"Ese curso de ecopercusión foi incrible, foi unha grande experiencia", comenta . De feito, hoxe, no fin de curso, aínda terá resonancia ese son de tambores.

"Os nenos agradecen moito que colaboremos con eles, igual ca nós pedimos que colaboren connosco", indica, mentres lembra cantas veces as súas fillas lle lembraron que tiñan unha actividade. "Iso repercute en todo", manifesta.

"Temos que agradecer o ben que está funcionando o centro, o esforzo que fai a orientación e a dirección", recoñece, un sentir que, segundo indica, é común nas familias. "Espero que poidamos seguir con este rumbo o ano que vén", manifesta.