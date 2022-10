A escola do maior de Carballido abre as súas portas

"Unha persoa soa non fai nada", di Pedro Penelo, presidente da asociación Acarserso, acrónimo de Asociación de Carballido de Servizos Sociais, o mesmo que loce na entrada da escola do maior inaugurada este xoves na localidade. Porén, se conta coas outras, unha persoa pode mudar o rostro do mundo, ou da parroquia.

Pedro leva na terra dos seus pais, da que nunca deixaron de falarlle dende que naceu, en Girona, 15 anos. O lugar que abriu as súas portas é o resultado de varios lustros de darlle voltas á despoboación e soidade que se atopou no regreso. E, como unha persoa soa non fai nada, chamou a moitas, a todas as que tiñan vencello coa parroquia e algo podían ofrecer nesa antiga escola unitaria cedida polo Concello e arranxada con parte dunha axuda da Xunta de 30.000 euros.

Así, unha veciña que traballa no Hula ofrecerá unhas horas de enfermería; outra trasladará alí a perruquería que ten en Lugo unha mañá cada semana; o podólogo que ten a consulta na Fonsagrada tamén se achegará até alí. Deste xeito completarase unha programación que contará tamén con talleres de memoria, ximnasia de mantemento, saídas culturais, obradoiros de destrezas manuais ou distintas conferencias.

Parte destes servizos terán o custo que xa tiñan para os veciños -como a perruquería ou o podólogo- coa gran vantaxe de aforrar os gastos de desprazamento. Os máis asistenciais ou sanitarios, como a enfermería, serán asumidos pola propia asociación, tamén aforrando as viaxes ao centro de saúde. "Vivimos a media hora en coche da Fonsagrada, por non falar xa do Hula. É inviable que unha persoa cunha pensión non contributiva teña que pagar 100 euros nun taxi para pór unha inxección", comenta Penelo.

Ademais, con 15.000 euros do total da axuda da Xunta, a asociación pagará durante un tempo dúas medias xornadas de dúas auxiliares de axuda a domicilio, traballadoras da zona. "Agardamos que o apoio e os convenios se renoven para poder manter estes traballos e o servizo", indica o presidente de Acarserso.

A escola do maior busca ser un lugar de reunión, tamén da xente nova coa xente maior. Para iso, a asociación deu xeito a unha biblioteca co obxectivo de que os netos teñan un bo espazo no que pasar tempo cos avós. A idea é que sirva de punto de encontro para os preto de 200 veciños da parroquia, máis da metade maiores dos 60 anos, e tamén para os das parroquias próximas.

Coidadores, avogados, gandeiros, enxeñeiros, empresarios ou enfermeiros, entre outros perfís, forman parte desta asociación, e todos, pouco a pouco, irán deixando a súa pegada na escola, compartindo o seu saber, dando, de volta, o que se lles deu.