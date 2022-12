"Engadiremos percebes ao menú"

Mar está sentada en el bar Demetrio, a pocos metros de la administración afortunada, grabando su aparición en las noticias que salen en televisión. Le hará falta revisar los vídeos para acabar de creerse que tiene en su haber 400.000 euros, menos los impuestos, gracias a un décimo que le llegó como caído del cielo.

La interrumpen los abrazos, los besos y los mensajes que llegan sin parar a su móvil a modo de felicitación, porque ya todos saben que es una de las afortunadas que el Gordo dejó en A Fonsagrada.

Reconoce que, en realidad, el décimo es de su marido, Pablo Pérez. "Regaloullo un compañeiro de traballo; nós trouxémoslle un das nosas vacacións e el deunos este de volta", cuenta haciendo referencia a Eduardo, trabajador de la estación de servicio de Repsol, situada a la entrada de la localidad más afortunada del sorteo de ayer —si se repartiesen los 180 millones entre los 3.328 habitantes del municipio, le tocarían 54.086 euros a cada uno—, que se encargó de compartir su suerte con dos de sus compañeros: un décimo fue para Pablo y otro fue para José Manuel.

En A Fonsagrada pocos había que no supieran de la fortuna de los tres empleados de la gasolinera, aunque a Mar Fernández le costaba ser consciente de su nueva realidad. "É unha sensación rarísima, agora estou case como estaba, en realidade estou máis contenta porque lle tocara aos veciños", señalaba poco después de conocer la feliz noticia. Y recuerda cómo se enteró de ella: "Estaba limpando na casa e vin que saíu o número, subín mirar os que tiñamos e cando o vin... menudo subidón!". De hecho, explica que al principio hubo cierta confusión. "Ao non ter os nomes anotados por detrás, críamos que o décimo premiado llo regalaramos a un amigo meu. Chamámolo para darlle a noticia e xa nos demos conta de que a el non lle tocara", cuenta, "en realidade era o que nos regalara a nós Eduardo".

"O primeiro ao que llo dixen foi ao meu marido, claro, e el dicíame 'tranquila, tranquila'. El está calmado", confirmaba Mar, quien rápidamente compartió la felicidad con su vecina, también afortunada: "Xa veu como loca a contalo, eu alegreime moitísimo por eles e polo pobo enteiro, porque que lle toque a tanta xente é algo incrible", señalaba una mujer que, antes de este Gordo, solo había conseguido "100 euros como máximo", decía entre risas.

Planes a corto plazo

Sobre qué van a hacer con el premio, aún no hay planes, pero lo más cercano será disfrutar de estas Navidades de un modo especial. "Iremos á casa de miña nai, a Navia", de donde es natural, aunque desde hace 20 años es fonsagradina de adopción, "e reunirémonos todos os fillos que poidamos con ela, que xa ten 97 aniños. Xa tiñamos menú, pero haberá que engadir uns percebes", adelanta Mar, conocida por los vecinos y los peregrinos por desempeñas su labor en el albergue público de A Fonsagrada. "Chamei á xefa e xa lle dixen ‘se me ves na tele, é que me tocou o Gordo’". Y efectivamente. "Díxome que hoxe me olvidase do albergue", confirmaba, agradecida por tener ahora un respiro después de un verano de mucho trabajo.

Mar enseñaba orgullosa a los presentes la foto del décimo agraciado, bien custodiado, mientras continuaba recibiendo mensajes de felicitación. "Ao saír na tele aínda chegan máis!", exclamaba, todo gracias a un premio que "A Fonsagrada merecía".