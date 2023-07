El lucense de 76 años desaparecido desde el domingo en Navia de Suarna fue localizado este martes con vida. Desde la Guardia Civil confirman que fue hallado y que será trasladado a un centro médico para evaluar su estado de salud. La principal hipótesis es que el pescador resbaló y no se dio levantado.

Un amplio operativo lo buscaba

Un amplio operativo buscaba desde la madrugada desde el lunes a un vecino de la capital lucense que el domingo se fue a disfrutar de una jornada de pesca a Navia de Suarna y no regresó a casa. Un familiar alertó a la central gallega de emergencias del 112 pasada la medianoche y desde entonces los intentos por localizarlo han resultado infructuosos. Estas labores de búsqueda se retomaron el martes a primera hora.

El desaparecido, que se llama Luis, tiene 76 años y es natural de Marcelle (Outeiro de Rei), aunque reside en Lugo, se dirigió el domingo por la tarde hasta la parroquia naviega de Rao, frecuentada por muchos cañistas y de la que él también es un habitual. La familia dio la voz de alarma sobre las 0.30 horas del lunes al ver que no regresaba a su domicilio y tampoco atendía sus llamadas de teléfono.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó un amplio operativo del que forman parte desde trabajadores municipales de Navia y varias patrullas de la Guardia Civil hasta voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Negueira de Muñiz y de Cervantes.

A las dos de la madrugada, apenas hora y media después de la alerta, efectivos desplegados en la zona encontraron el coche del septuagenario en un terreno donde suelen dejar sus vehículos muchos pescadores, a un centenar de metros del río. Su turismo, de marca Mercedes, estaba cerrado y cuando lo abrieron comprobaron que en el interior estaba también su teléfono móvil.

Ya por la mañana, un amplio operativo al que se sumaron numerosos vecinos de la zona y familiares y amigos del desaparecido centraron sus labores de rastreo en el cauce fluvial, según resaltó el alcalde de Navia, José Fernández, quien también se desplazó hasta Rao para apoyar estas tareas.

"Polo que di a familia, el está ben pero non moi áxil, e hoxe –por el lunes– percorremos máis de dous quilómetros de río e non vimos nada, é case imposible que percorrese máis distancia nas horas que puido estar pescando. Non apareceu nin a caña ni o resto do seu equipo", señalaba a última hora del lunes resignado el regidor.

El coche del desaparecido en Navia. EP

En ese momento no se descartaba que este veterano cañista, que conoce bien esa zona desde hace años, se encontrase mal mientras pescaba y tratase de salir del río en busca de ayuda, o incluso que se desorientase. Ante la falta de avances en el río durante el lunes, este martes se reanudó el operativo con la idea de peinar terrenos situados en las proximidades del cauce fluvial, que son sobre todo prados y otras zonas donde la abundante maleza ha ocultado tradicionales senderos.

Esa complejidad del terreno era una de las grandes dificultades en esta búsqueda del pescador lucense, en la que también participó el lunes por la tarde una unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Durante la jornada, familiares y allegados del desaparecido también publicaron mensajes en las redes sociales en los que compartían una foto del septuagenario y solicitaban apoyo para localizarlo.