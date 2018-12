Empresarios fonsagradinos reclaman al Concello suelo para un parque industrial

Empresarios de A Fonsagrada reclaman al Concello la dotación de suelo para poder poner en marcha el esperado polígono industrial en el municipio. La asociación de empresarios, formada por una veintena de personas, envió una carta esta misma semana al gobierno local para que realice los trámites pertinentes.

Los empresarios consideran esencial la puesta en marcha del polígono para albergar nuevas industrias en la villa, ampliar sus negocios y dar valor añadido al municipio. "Por desgraza a poboación fonsagradina cada vez está máis envellecida, temos moi pouca xente nova e precisamos medidas para sacar adiante ao noso pobo. Unha delas é a dotación de solo industrial para seguir medrando económicamente coa finalidade de que a xente non se vaia a outros sitios e se quede aquí", indican.

Desde la asociación recuerdan que no es la primera vez que se dirigen al regidor, el socialista Argelio Fernández, para hacerle esta petición. "No ano 2016 enviámoslle outro escrito moi semellante, ao que nin contestou, de aí que volvamos a intentalo de novo, pois para nós é un tema de extrema necesidade e prioritario. Supoñemos que como dirixente do Concello o entende igual ca nós", explican en la misiva.

Reclaman al gobierno local "un compromiso firme" para poder impulsar sus negocios y atraer a nuevas firmas a la localidad

Los afectados señalan que se encuentran "desamparados" y se muestran muy críticos con el actual gobierno local, al que le reclaman "un compromiso firme" para poder hacer realidad su propuesta. "A día de hoxe non se avanzou nada con respecto ás últimas xuntanzas mantidas. Xa pasaron dous anos e pensamos que existe certo desentendemento. Pensamos que apoiar ao noso colectivo significa crear postos de emprego na Fonsagrada e por tanto, axuda a fixar poboación, cuestión que non é menor dada a dispersión xeográfica e as condicións orográficas do noso municipio", añaden.

Desde el colectivo aseguran que ante la falta de suelo, algunas empresas que tenían previsto instalarse en el municipio no lo hicieron. Por ello consideran que "non estamos pedindo nada inalcanzable ou que non poida asumir o Concello. Pedímoslle unha vez máis que respecte a palabra que nos deu", remarcan.

RESPUESTA. Sin embargo, esta petición choca de frente con la traba fundamental de que la localidad aún no dispone de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), lo que impide en la práctica habilitar una zona específica para levantar las empresas. Así lo recuerda el regidor, Argelio Fernández. "Estamos todos de acordo en que o solo industrial é imprescindible para A Fonsagrada, desde o goberno local tamén o sabemos e por iso fixemos todos os trámites para poder dispoñer del. Xa temos o espazo, pero cabe recordar que non dispoñemos de PXOM", precisa.

Pese a todo, el alcalde recuerda que este documento se encuentra en fase de aprobación definitiva. "Só falta que a Xunta nos dea a luz verde, pois dispoñemos de todos os informes sectoriais favorables", indica Fernández, quien espera que a comienzos de 2019 A Fonsagrada pueda contar con el PXOM. "A partir de aí, abrirase un abanico importante de posibilidades, tanto para as empresas da comarca coma para aquelas de fóra que opten por instalarse aquí", dice.