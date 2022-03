"Embernallúas somos todas"

Embernallúas é unha aldea de Navia de Suarna. Está por onde o Riu de Rao vai morrer ao Riu de Pé. A aldea do pai de Eva Méndez do Roxo. A aldea que dá título ao seu poemario na editora Urutau. Talvez alude a un lugar onde pasar ben o inverno. Pero, sobre todo, Embernallúas tamén é, para a autora, un nome de muller.

Eva Méndez naceu en Barcelona, coma tantas fillas e fillos dunha zona tan castigada pola emigración. Despois de estudar economía e disciplinas artísticas na Escola de Artes Massana e na Escola Superior de Deseño e Arte La Llotja, no ano 2010 decidiu volver a Galicia. Xusto nese momento, caeu nas súas mans o Dicionario Madoz, e ficou impresionada coa maneira co que o documento mencionaba cantos habitantes había en Embernallúas no 1843: cinco veciños e 31 almas.

Os veciños serían aquelas casas acesas cun home. As almas, as mulleres solas, viúvas dos vivos e dos mortos que tamén estaban á fronte da casa, pero non contaban, ou os nenos e as nenas, e tamén os outros homes. Impresionada por ese dato que invisibilizaba ás que tamén se debera chamar de veciñas, díxose que tería que facer algo, cando "o rural resistiu grazas ao traballo das mulleres, que impulsan a meirande parte de iniciativas colectivas en todo o país".

O CAMIÑO. Embernallúas foi así xestándose engorde, e agardou os tempos que a vida lle deixou a Eva no seu segundo embarazo para pasar ao papel. Saíu do prelo xusto antes de que o pai de Eva enfermase e finase, polo que tamén foi unha homenaxe para el, que viu brillar o nome da súa aldea.

O poemario ten tres partes. Comeza coas voces das mulleres nese 1843, que pasan de seren almas a coller alento e desexo. Eva do Roxo débelles moito. "A miña poética asenta na tradición oral. Nas mulleres que botaban os romances, que cantaban, que retruncaban, que facían metáforas, na maneira de expresar das avoas", indica. "Téñenme dito que a miña poesía é erótica, pero trátase dun erotismo do cotiá, que penso que ten que ver con esa natureza tan potente dos Ancares, tan pouco intervida, con esa xeografía circular que foxe das formas rectas, onde as cousas bótanse a ti e ti flúes coma unha máis entre elas", indica.

A segunda parte do libro salta cen anos, ao 1943, aos anos máis duros dunha posguerra que foi guerra encuberta, aos anos máis duros da fame nos que, polo que investigou, tamén había cinco casas con lume na lareira. E a terceira sitúase xa no 1973, no momento no que a aldea fica xa sen veciños nin veciñas. "A desertización do rural é algo que tamén denuncio no poemario, unha desertización amparada polas administracións, que non puxeron os medios suficientes", denuncia. O libro, así, ten tres partes, que tamén corresponden á infancia e mocidade, á madurez e á vellez, e que fai que "todas as mulleres poidamos atoparnos nel, que todas sexamos Embernallúas", di.

Fala Eva do Roxo de todas estas cousas dende San Andrés de Xeve, en Pontevedra, "onde, moi preto da cidade, tamén estamos moi esquecidos", conta. A cada pouco interrompe a conversa para dicirlle á súa pequena Navia que ten que poñerse os zapatos, ou para atender a Elba. Para poder conciliar esa maternidade que quixo "activa e presente", montou a empresa Parafusa, en referencia ao instrumento que permitía ás mulleres fiar mentres estaban coa facenda. "Tamén en homenaxe a esas mulleres escollín esa palabra, pois o que busquei con Parafusa é o mesmo, atender a facenda, que no meu caso é o labor da maternidade, con facer unha obra artística", conta, que no seu caso é a seda pintada, tanto para vestir coma en cadros, ou a encadernación manual.

E non renuncia Eva a mirar ese horizonte circular, a volver vivir nos Ancares, a contar coma veciña no dicionario do poema.