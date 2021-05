Elma Andrés: "Es un lugar idílico, como dice Pedro Sánchez, pero internet va a manivela"

Río de Porcos, un maravilloso lugar situado en el municipio asturiano de Ibias, en los límites con A Fonsagrada y Navia, fue mencionado como ejemplo de la España despoblada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar el plan de medidas para el Reto Demográfico. Sánchez usó una frase de Elma Andrés, que regenta allí la casa de turismo rural Chao do Castro para recalcar que lo importante no es la distancia, sino lo que se tarda en llegar. El mandatario español también aludió el núcleo de Ernes, en Negueira de Muñiz, aislado por el embalse y sin carretera durante décadas.

¿Tuvo mucha repercusión el hecho de que el presidente del Gobierno se inspirase en una frase suya?

No paran de llamarme de periódicos de Asturias y León, así como radios y televisiones. Fue una sorpresa inesperada. Sánchez incluso mencionó el puente colgante peatonal por el que se accede a Río de Porcos, y que está en Galicia. El río Navia marca aquí una frontera difusa.

¿Habló usted con Pedro Sánchez o sabe quién le trasladó la frase?

Nunca conversé con él. Supongo que fue una sugerencia de un asesor. Es un comentario que le hago con frecuencia a los turistas que se alojan en mi casa y que refleja la realidad cotidiana. Cuando vives en una zona montañosa, la distancia va en función del tiempo. Vivimos a 35 minutos de A Fonsagrada, que es el centro comercial de este área. En Asturias hay que ir a Cangas de Narcea, que está mas alejada. Pero no estamos tan lejos de todo. La playa de As Catedrais o Lugo están a hora y media y Oviedo, a dos horas y cuarto.

¿Cuándo llegó a Río de Porcos?

Llevo aquí 23 años y once meses. Soy de un pueblo de León, pero estas montañas me encantaron y me asenté aquí buscando una manera de vida alternativa, en plena naturaleza. Es un enclave privilegiado. Puse en marcha una casa de turismo rural y hago trabajos de artesanía en cuero, productos de cosmética natural, de todo un poco. Lo vendo en una tienda instalada en el hórreo de la casa.

¿Qué les ofrecen a los visitantes en la casa de Chao do Castro?

Además de alojamiento, damos comidas y cenas con productos naturales. Tenemos un huerto ecológico y criamos animales. Les aconsejamos rutas a pie por el entorno. Echamos en falta empresas de ocio para practicar piragüismo u otras actividades.

También vivió usted en Ernes, el otro pueblo citado por Sánchez.

Sí. Una pista de tierra era la única forma de acceder al lugar, que quedó aislado por el embalse a mediados del siglo XX. A los antiguos vecinos les dieron tierras en A Chaira. Llegamos tres personas y negociamos con los propietarios el uso de una casa, que rehabilitamos. Después llegó más gente. Tardaron varias décadas en hacer un acceso digno y las eléctricas inundaron las mejores tierras, pero hasta hace 15 años no había electricidad en el pueblo. Viví allí once años y tuve que instalar placas solares.

¿Ve salidas al problema de la España despoblada? ¿Confía en que los urbanitas vuelvan al campo?

Me gustaría equivocarme, pero lo veo muy difícil. Vivo en un sitio idílico, como dice Pedro Sánchez, pero internet va a manivela. El hecho de no contar con buenas carreteras no era prioritario para mí. Antes teníamos 400 curvas para llegar a Lugo y los accesos mejoraron, aunque no lo suficiente, pero el aislamiento tecnológico es una traba mayor. Si piensan repoblar con personas dispuestas a cultivar tierra baldías no lo conseguirán. Hay que darle a la gente la oportunidad de residir o pasar temporadas en el medio rural mediante el teletrabajo. La cobertura de internet es mala y cara. Hay pocos repetidores y su instalación no depende solo de los políticos, sino de empresas con ánimo de lucro.