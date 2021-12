Músicos y ferreiros fonsagradinos y astures recuperan el birimbao

Músicos y artesanos del hierro de A Fonsagrada y el Occidente astur impulsan el proyecto Avareira para la recuperación de la trompa tradicional, birimbao o arpa de boca, que contó con intérpretes de gran fama en el municipio fonsagradino, como Emilio do Pando o César do Leituego. La iniciativa se presentó este sábado en Os Chaos, a las 12.00, el marco de la sexta edición de la Foliada.

El músico local Daniel do Pando, el también músico y cuchillero de Taramundi Carlos Quintana y los ferreiros de Santalla de Oscos Paz Prieto y Friedrich Bramsteidl unieron sus conocimientos para diseñar una trompa respetuosa con la historia, pero que aprovecha las tecnologías modernas. Daniel do Pando, sobrino de Emilio, define el proyecto como "unha mestura de tradición, esforzo e sensibilidade para facer unha peza que ten séculos de camiño". Así se mantiene viva la fabricación de este instrumento tras el fallecimiento de Liberio, un artesano local que conocía sus secretos.

Aunque está presente en numerosas culturas del mundo, el birimbao tiene una fuerte presencia en las montañas que unen Asturias con Galicia. "Unha conxunción de excelentes músicos e hábiles ferreiros cimentou a súa popularidade, chegando a adoptar co tempo características propias case únicas no mundo", explica Daniel do Pando. El programa Avareira "nace coma herdeiro desa conxunción. Un grupo de ferreiros e músicos unímonos para continuar coa creación deste instrumento, símbolo da memoria artesá e a riqueza cultural da nosa terra", añade Daniel.

Esta recuperada trompa es fruto de la alquimia entre legado e innovación. "Compartimos horas, segredos e sabedoría cos antigos ferreiros da zona, que con gran xenerosidade nos abriron os seus obradoiros, pero tamén investigamos e experimentamos longo tempo nas nosas forxas", afirman los integrantes del colectivo. Así surgió una pieza de estudio, precisa y de gran riqueza sonora.

Avareira es el nombre de un monte de avellanos entre A Fonsagrada, Os Oscos y Taramundi. Como el monte, este proyecto "quiere ser un nexo entre xeracións, entre o antigo e o novo", aseguran sus impulsores.