Educación apercibiu a directora do CEIP de Becerreá polo reparto de máscaras de Galicia Sempre

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade apercibiu o pasado mes de xaneiro á directora do CEIP San Xoán de Becerreá após confirmar que se repartiron máscaras e elementos de hixiene contra o covid-19 co logotipo do partido político Galicia Sempre, fundado polo exsocialista Manuel Martínez e alcalde deste municipio lucense.

Así o explicou en comisión parlamentaria o secretario xeral técnico da Consellería, Manuel Vila, en resposta a unha pregunta formulada polo deputado socialista Luís Álvarez.

O parlamentario reclamou explicacións por esta situación "deplorable" e de auténtica "propaganda" no propio centro, ao que está vinculado o propio alcalde, ademais de por a actuación do Goberno galego para solucionar o problema.

O servizo de inspección tivo coñecemento dos feitos o 11 de xaneiro, após a denuncia telefónica formulada polo portavoz socialista no municipio.

A repartición entre o alumnado realizouse o venres, á volta das vacacións de Nadal, e consistiu nun 'kit' composto por máscara, toallitas e xel hidroalcohólico, todos eles coa simboloxía da formación fundada polo rexedor municipal.

Posteriormente e dado que non constaba ningún tipo de autorización para facer efectivo esa repartición, tanto a xefatura como a inspección puxéronse en contacto coa directora do centro para abrir dilixencias ante unha "conduta improcedente e reprochable", que supón unha fracción do principio de neutralidade que debe velar no sistema educativo galego.

PETICIÓN DO CONCELLO

Vila explico que a directora remitiu un informe por correo electrónico no que se fixo "plenamente responsable" do ocorrido e admitiu que se trataba dunha petición do propio Goberno local, justificando que estes elementos se ían a repartir inicialmente na cabalgata de Reyes que non se puido celebrar polo covid-19.

En todo caso, engadiu, a responsable do centro pediu desculpas e asegurou que se trataba dun acto "de boa fe", para garantir que velará para que non se volvan a repetir actos deste tipo.

Unha vez valorada a situación e as circunstancias, os servizos de inspección decidiron remitir un apercibimento á directora para lembrar que os feitos non se axustaban ao principio de neutralidade que debe velar no sistema educativo e que recolle a lexislación vixente e para advertir que de continuar con ese tipo de condutas podería incorrer nunha "responsabilidade disciplinaria".

EXPLICACIÓN "POUCO ACEPTABLE"

O responsable da Consellería destacou, así, a "celeridade", a "proporcionalidade" e a eficacia da actuación da Xunta para "cortar calquera tipo de acción" neste sentido.

No entanto, Álvarez considerou "pouco aceptable" a xustificación achegada pola directora do centro ao tratarse de simboloxía dun partido político e non de "material institucional" ou "de merchandising do Concello de Becerreá".