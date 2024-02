De Doncos a Filadelfia

É ben sabido que as terras de Doncos son boas para a froita. Sempre o foron: o val de Mencía, o de Foxos e o de Lamas. "É pola terra calcaria", di José Espín, mentres escancia a sidra que fai con varias variedades de mazás que alí medran. Non con calquera mazá, ou si, que máis ten. Isto é, non sabemos exactamente se son as que José Bruno Magdalena, conde de Vilapún, trouxo de Filadelfia, pero poden selo. El mesmo, de neno, lembra ir alí apañalas, ao pazo deste veciño que foi embaixador de España nos Estados Unidos, na delegación de Pensilvania. Por iso, cóllase así a historia, de boca a boca, como pasa o vaso da sidra, e abráiese quen queira do rica que está.

Espín e os seus veciños falan de 'Joseph'. Talvez o conde aínda pronunciaba o seu nome coa fonética latina, resistente a fricatizar o 'iu' inicial, para darse un aire importante. Se cadra era por levar mellor o nome enteiro, pois non é nome para calquera. Na Real Academia da Historia figura como José. A cousa é que o seu pazo foi unha das tres obras que Carlos Lemaur, enxeñeiro e arquitecto da corte de Carlos III e, despois, de Fernando VII, fixo en Galicia, xunto co Pazo de Raxoi e a Ponte de Cruzul.

Como compensación dos anos da invasión francesa, que pasou sen cobrar, fixérono conde de Vilapún, un título que alí, en Pensilvania, valía moito, di Espín, mentres estende a man para ofrecer outro grolo. De Vilapún a Pensilvania, todo pode acurtar a retranca.

Que si, que aquí se está a falar de sidra, aínda que haxa que rodear. A cuestión é que, nese tempo, o seu pazo foi saqueado e feito cuartel de cabalería polas tropas de Napoleón e José perdeu a paga de funcionario. A vida deixou de ser tan doada, alomenos un pouco. Vaia, que tivo que pensar nos cartos. E pensou na froita. Nos vales de Mencía, Foxos e Lamas. Hoxe din que foron cen as sementes que trouxo de América. E que os enxertos foron dun lado a outro para dar un xeito especial aos pomares.

Así e todo, o certo é que a historia foi quedando tras dos froitos, ata que o bo de Espín viu que era tempo de recollela, douscentos anos despois. De recuperar as maceiras de José, do Joseph, e de celebralas coa sidra que fai para os amigos, cunha etiqueta deseñada por Marta Cuba que di De Doncos a Filadelfia.

De Boston a California, de Doncos a Filadelfia, de Pensilvania a Vilapún, o que é seguro é que a froita encheu alforxas de Doncos a Pedrafita, nos días de feira, e sacou de apuros a máis dunha familia. María de Busto, por exemplo. "Subía as mazairas coma unha gacela, era incrible. Marchaba a Pedrafita cun bocadillo e un monllo de herba para a burra, e volvía con 300 pesetas". E coma ela, Pedro de Espín ou Carmen de Decoroso.

Primeiro, as do Santiago, as primeiras mazás que chegan en Doncos. Logo, as da mallega, as mazás de agosto. E máis tarde as mazás 'do lado rubio', ás que só lles dá o sol dun lado, e se lles nota. A sidra que fai Espín, tamén coa axuda de Eduardo -da casa de Decoroso- e de Gonzalo -da casa de Sebastián-, ten un pouco de todas.

"Hoxe todo o mundo quere plantar piñeiros para cortalos antes de morrer, pero eu lembro ben como Jesús de Busto removía a terra para plantar un castiñeiro, facía círculos para osixenala, e recordábache que todos os froitos que comemos eran de árbores que outros plantaran pensando nos que ían vir", di. As peras de libra, as do pozo, as urracas e as redondas. As nogueiras, o souto enteiro.

José Bruno Magdalena García de Vilouta, quen traduciu ao inglés a constitución de 1812, quen tamén foi agregado do Ministerio de España en Saxonia, é quen está por detrás desta sidra que se vai bebendo. Pero, Espín, unha cousa: se a mazá foi un dos froitos que os europeos levaron a América, como non se lle deu por traer outra cousa? Un aguacate, ou unha piña? Cacao de Doncos? Como é isto de traer de volta un froito? De Doncos a Filadelfia, e viceversa? De boca a boca, muda a historia, máis con esta alegría. E que máis ten.

Detalle: a etiqueta das sidras Bruno

José Espín Mejía embotellou este ano 500 litros de sidra, sen ánimo de vendela, só para compartir cos amigos e veciños que, á súa vez, axudan no proceso.



José Espín Mejía, escanciando a sidra Bruno na súa casa, en Doncos.

Aínda que non se vende, unha veciña fixo unha etiqueta que a distingue como sidras Bruno. Do proceso tamén resta vinagre de mazá