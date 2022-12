Domitila e a fenda baixo os pés

A única fotografía de Domitila Gutiérez Alba (Cervantes, 1926- Becerreá, 2003) que chegou até aquí ten unha fenda. Unha brecha baixo os pés, no pavimento da praza, un xesto elocuente do azar para contar a historia dunha vida rota polo fascismo, dunha terra que se rompe. Pero, como contala? Como pronunciar o impronunciable? Como rachar co silencio?

Afonso Becerra de Becerreá fíxose esas preguntas para escribir Domitila, unhas das varias pezas dramáticas que conforman o último libro que vén de publicar o dramaturgo e docente da Esad. "Comecei a escribir a historia cun diálogo, cunha personaxe para ela. Pero non puiden continuar. Cabreeime. Non quixen transformar o que era un documento nunha peza dramática", conta. Porén, esa peza tiña que estar no libro, "porque o teatro é compartir algo en comunidade, propiciar unha sorte de asemblea", engade.

Ademais, era así como quen foi a súa veciña durante varios anos contaba o que vivira. Unha e outra vez. A unha e a outra persoa. E, a pesar diso, da súa teima, o que ela tanto insistía en dicir apenas está escrito.

Conta Aurora Marco no seu libro Mulleres na guerrilla antifranquista galega que Domitila Gutiérrez Alba naceu no lugar de San Miguel, na parroquia de Vilarello, en Cervantes, no ano 1926. Tiña, por tanto, dez anos cando o golpe de Estado do 1936 tronzou a súa vida. O seu pai, Juan Gutiérrez Santín, foi asasinado polos falanxistas o 20 de agosto. Os seus irmáns, Jovino, Abelardo e Baldomero, militantes da CNT, loitaran na fronte de Asturias co exército republicano, e alí morreu o máis vello, Jovino. Abelardo participaría na constitución da Federación de Guerrillas de Galicia e León, a organización que se consideraba a vangarda do exército aliado en España, e que pensaba que, cando rematase a Guerra Mundial, este entraría para acabar con Franco. Frustradas as expectativas, os irmáns de Domitila pasaron clandestinamente a Francia no 1947, e de alí a Venezuela. A nai de todos eles, Consuelo Alba Digón, botouse ao monte polas presións dos falanxistas, colaborou, como Domitila, na guerrilla, e despois dun periplo de represión, a finais dos corenta, tamén conseguiu saír de España. Domitila non tivo a mesma sorte.

Os datos que se poden consultar na web do Concello de Lugo, a raíz da investigación de María Jesús Souto Blanco sobre a represión na provincia, indican que Domitila pasou un mes na prisión lucense, hoxe o Vello Cárcere, no ano 1940, e que de aí foi conducida ao campo de concentración de Figueres. O seu delito, "auxilio a huidos", di a acta. Non tiña aínda 15 anos.

En 1939 xa fora detida, coa súa irmá Florinda, e a súa nai. Talvez foi a raíz desa detención, nos Ancares, que Domitila foi brutalmente torturada. "Só recordo que me dixo que lle raparan a cabeza e que lle arrincaran as unllas, para que confesase o paradoiro do seu irmán. Eu era o seu amigo. Había algo nela, en Domitila, unha muller moito maior ca min, que me atraía poderosamente. O que me explicou aquel día non ten nome", escribe Afonso Becerra na peza que lle dedica. "Por que non lembro o relato enteiro do terror ao que someteron os fascistas á miña amiga Domitila?", continúa.

"Era unha nena cando lle fixeron o que lle fixeron. Dezaseis anos", conta dende Doiras Marisol Comuñas, a súa sobriña, a filla de Florinda, aquela irmá que lle pasou a súa cartilla de racionamento para que se puidese servir da identidade falsa que o documento lle aportaba. "A tortura foi aquí, nos Ancares. É unha cousa que todo o mundo sabe, que sempre se soubo", continúa Marisol, cunha emoción que aínda lle rompe a voz. Sen embargo, nunca ninguén lle pediu perdón a Domitila, nunca ninguén foi xulgado por torturala, ningún Estado reparou o seu sufrimento. Todo o mundo o sabe, e sen embargo, aínda para Marisol e para Afonso é difícil escribir ou falar.

Os silencios tamén rompen os relatos, amosan as súas fendas, cóllense con pinzas, a falta de verificacións que cosan os dous lados da calzada. "Hai moitas cousas das que a miña nai non falaba, causáballe moita dor", comenta Marisol. No relato que ofrece Afonso, a partir dos datos de Aurora Marco, lese que Domitila conseguira unha partida de nacemento falsa que lle fixera un crego en Baleira, e que, con outro nome, puido agocharse durante un tempo no convento de Cristo Rei, en Viveiro, ata que comezou a levantar sospeitas. Pasou anos escondida en diferentes casas de aliados da causa republicana. Con 21 marchou a Madrid, a traballar no servizo doméstico, e xa declarada en rebeldía. Pouco despois, coa identidade da súa irmá, a Barcelona. Alí, aos poucos de encontrar traballo e domicilio, foi reclamada polo Xulgado Militar de Lugo, e así se frustrou o plan de pasar a Francia. "En abril de 1948 prestaba declaración na comisaría de Lugo e o 12 de novembro dese ano celebrouse o consello de guerra no que foi condenada a vinte anos e un día de reclusión maior por colaboración con guerrilleiros", conta Afonso no seu texto. Logo de saír da prisión, tería traballado nun restaurante en Donostia. Coa xubilación volveu á comarca, a un piso da Avenida Ancares en Becerreá.

Alí foi onde Domitila e Afonso se coñeceron. Ela atopou no mozo que artellaba revistas e lecturas na asociación A Pipa a chispa libertaria na que recoñecerse. El atopou unha muller libre, que non tiña medo de falar, nin de bailar na festa, resistente, un oasis en moitos sentidos. "Despois do que vivira, do que pasara, que medo ía ter xa? Foi unha persoa valente", comenta a súa sobriña Marisol.

Domitila, con máis de oitenta anos, pedíalle a Afonso que lle aprendese a tocar a guitarra. "Era unha señora moi alegre, moi rexia. Non era unha persoa apoucada. Cando outros tiñan vergoña de bailar, ela facíao, coma se non tivese esa represión que aínda pesaba noutros", comenta Afonso. Non parecía que a historia tivese tronzado o chan en dous baixo os seus pés. "Domitila era unha muller libre", di.

Unha guitarra para prender a luz

Afonso Becerra comeza a peza Domitila, recollida en Pandrama (Laiovento, 2022) cunha indicación: "Se alguén se atrevese a subir esta peza a un escenario, que pense nunha bailarina ou nun bailarín anciáns, que pense na danza butho. Que pense nisto e na narración oral máis do que nunha peza dramática. Se cadra, nunha anciá a tentar facer música nunha guitarra, cos seus dedos inchados, sobre unhas cordas mal afinadas, mentres cantaruxa algo con aire festivo, aínda que soe coma un lamento".

Presentación en Becerreá

Afonso Becerra presentará Pandrama en Becerreá este venres, ás 19.00 horas na casa da cultura, coa actuación de Anne Rodríguez Orol e a música de David Becerra e Roi Rubiero.

A guitarra

Conta Afonso como a Domitila se lle encendían os ollos cando o vía tocar a guitarra, a el, que daquela estudaba no Conservatorio de Lugo, e o moito que teimaba en aprender a tocar. Conta "que a música é unha casa moi grande e acolledora", e que os ollos de Domitila prendidos o levan canda aos nenos do campo de concentración de Terezín e a súa escola de música, ou canda ao seu tío Antonino escoitando a muiñeira de Chantada.

A escena

Domitila é xa unha peza escénica en proceso, da man da bailarina e coreógrafa Amparo Martínez. En colaboración cos músicos Fito Ares e Ber Martínez, a peza foi xa seleccionada para participar no V Festival Pezas dun Teatro do Porvir Galiza +Portugal, organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega.