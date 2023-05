Una docena de blogueros difunden el encanto del patrimonio de Os Ancares

Una docena de blogueros especializados en viajes y gastronomía, llegados de varios puntos de Galicia y de España, visitaron recientemente la comarca de Os Ancares para difundir las bondades de este territorio en sus páginas web y redes sociales. Esta iniciativa, que se desarrolló a lo largo del fin de semana, se enmarca en los trabajos de dinamización y de impulso del ecoturismo que está llevando a cabo el Xeodestino.

Coincidiendo con la Festa en Defensa do Gandeiro da Montaña de Cervantes, los responsables de los blogs MiniOn Tour, Yococino Tumiras, Escapalandia, Marco Volador, Curiositravel, Cartafol de Recordos, Loves_galicia, Rutas y Restaurantes y Pasear Galicia, pudieron conocer de primera mano el trabajo de los ganaderos, hablar con tratantes y productores locales y acercarse a los diferentes puestos de gastronomía y artesanía que se dieron cita en la feria. No obstante, ahí no terminó su incursión, ya que a lo largo del fin de semana también exploraron enclaves únicos como las pallozas de San Román de Cervantes y de Piornedo, el castillo de Doiras o el castro de Santa María, además de acercarse a municipios vecinos como Navia de Suarna.

La experiencia se completó, tal y como explica Fe Álvarez, del Xeodestino Ancares Terras de Burón, con la gastronomía. Así, degustaron los platos que elabora la cooperativa A Carqueixa, a base de materia prima de la zona y listos para enviar a todo el país; saborearon los productos de Embutidos Suarna y disfrutaron de la cocina de kilómetro cero en los restaurantes de la zona. Asimismo, sellaron el Pasaporte Gastronómico impulsado desde el Xeodestino.

La visita de los doce blogueros está estrechamente relacionada con la hoja de ruta que mantiene el Xeodestino Ancares Terras de Burón para desarrollar experiencias turísticas en la zona.

"Era a primeira vez que faciamos un blog trip e o balance que facemos é moi bo, tanto para nós coma para eles", apuntaba la responsable de un colectivo, el Xeodestino, cuyo objetivo más inmediato pasa por potenciar este territorio como destino de ecoturismo. "Está visto que este tipo de turismo e a gandaría extensiva compleméntanse", añade Fe Álvarez, al tiempo que enumera algunas de sus próximas iniciativas: "Imos lanzar experiencias turísticas vinculadas á gandaría, á apicultura e ás pallozas".

De su paso por Os Ancares ya dejaron constancia los blogueros en sus respectivas redes, prescribiendo así este destino a miles de seguidores. "Esa era a idea, que a máxima cantidade posible de xente coñeza o que aquí hai", señala Álvarez. Para la mayoría de los participantes en la experiencia -impulsada y financiada por el Xeodestino, pero organizada por Pasear Galicia- era su primera vez en Os Ancares y "fliparon". "Tratáronos xenial nos restaurantes e no aloxamento, que foi nas Cabanas de Ancares, estiveron con gandeiros, coñeceron o traballo dos apicultores no curtín de Carlos...", explica Álvarez sobre una estadía que incluso sorprendió a los repetidores: "Marco Volador, por exemplo, é de Vigo e é montañeiro, así que xa estivera por aquí, pero esta volta valeulle para descubrir cousas novas que se están facendo".