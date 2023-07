Doan a Patrimonio dos Ancares 200 documentos da comarca dende o ano 1469

O colectivo Patrimonio dos Ancares recibiu unha doazón de documentos -preto duns 200- dunha particular que os gardaba no seu arquivo familiar. O máis antigo é de 1469 e o máis moderno, de 1887. A meirande parte deles están referidos ao concello de Navia de Suarna. Outros 30 teñen as súas referencias nas Nogais, e outros tres en Cervantes.

"Todos semellan interesantísimos, pero o que máis nos chamou a atención é un de 1604 que demostra que o castelo da Proba de Navia era algo máis que o que se ve na actualidade", comenta Xabier Moure, presidente do colectivo. Trátase, segundo conta Moure, dun documento dunhas obras deste ben patrimonial, que revelan a existencia doutra muralla que circundaba toda a vila de Navia, con dous accesos distintos. "De feito, constatamos a existencia de topónimos nesta zona relacionados coa defensa, que poden ter que ver con este lugar", comenta.

Feiras ao pé do castelo ou pontódegos -impostos por entrar á vila pola ponte medieval- son outros dos datos que aportan estes documentos que permiten achegarse á vida de Navia de Suarna do século XV ao XIX. Todos eles están en bo estado de conservación, e o colectivo traballará no seu estudo nos vindeiros meses.