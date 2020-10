El director de El Progreso es nombrado embajador de Baleira en la ruta primitiva

Alfonso Álvarez Riveiro, director de El Progreso, se comprometió este miércoles a contribuir al impulso del Camiño Primitivo al ser nombrado embajador de Baleira en esta ruta de peregrinación a Compostela. Recibió la distinción en la casa consistorial de su municipio natal de manos del alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga, y del nuevo delegado provincial de la Xunta, Javier Arias Fouz.

Al acto, enmarcado en el proyecto O Camiño a Bocados-My Way, también asistieron, entre otros, Paloma Vázquez, jefa provincial de Turismo; Julio Fernández Pin, presidente de los hosteleros locales; y Úrsula Pérez, de la Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (Axel), impulsora de la iniciativa en la provincia.

El regidor transmitió su felicitación al periodista, al que animó a divulgar "unha ruta que coñece ben por ser da zona" y que atesora importantes valores culturales, naturales y gastronómicos.

El homenajeado recogió el guante y expresó su deseo de profundizar más en el conocimiento del cada vez más concurrido Camino Primitivo, sobre el que ya escribió "algúns artigos xornalísticos". De todos modos, cree que la mejor manera de hacerlo es recorrerlo a pie, un objetivo que se marca para un futuro próximo.

Riveiro quiso agradecer esta nueva distinción que recibe por parte de sus vecinos. "Dise que ninguén é profeta na súa terra, pero eu non teño esa sensación. O ano pasado tiven a honra de ser o pregoeiro nas festas do Cádavo e agora recibo con responsabilidade o encargo de ser embaixador do meu concello", señaló.

Javier Arias, por su parte, destacó que la Xunta programa un Xacobeo 2021 que "involucre a todo o territorio e que sexa unha experiencia segura".