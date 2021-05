La Diputación de Lugo suma 10.000 votos a la Copa de España Creativa

La candidatura de la Diputación de Lugo a la Copa de España Creativa 2020 es la que ha recibido más votos populares hasta ahora, un total de 10.000 en apoyo del proyecto para recuperar y poner en valor los soutos de la Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Esta votación popular seguirá abierta hasta el día 22 de mayo a las 13.00 horas en votopopular-copaespanacreativa2020.es/.

El proyecto de la entidad provincial fue seleccionado como uno de los 20 finalistas de la Copa Creativa 2020 en la categoría de creatividad e innovación social y territorial. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, destacó la importancia de este reconocimiento que refleja "o bo traballo que desenvolvemos compaxinando a protección e o coidado do medio ambiente co desenvolvemento social e económico sostible do territorio para xerar riqueza e emprego, e para fixar poboación no rural", comenta.

Del mismo modo, el mandatario provincial anima a "apoiar este premio que contribuirá, sen dúbida, á proxección da riqueza medioambiental do noso territorio".

El proyecto galardonado con el voto popular se conocerá en mayo, y en septiembre el voto experto dará su veredicto en el Fórum Orihuela 2020. En este evento, la Diputación y el resto de finalistas presentarán su iniciativa en público ante el jurado.

El proyecto seleccionado de la Diputación fue desarrollado en colaboración con la cooperativa ancaresa A Carqueixa, miembro del órgano de participación de la Reserva da Biosfera. Esta iniciativa tiene como objetivo el de elaborar un mapa de bosques de frondosas autóctonas y otro de castaños, así como determinar la propiedad de los montes comunales en los soutos de Vilor, en Navia, y de Vilaver, en Cervantes, para proporcionar la seguridad jurídica que posibilite su explotación y conservación. La Diputación destaca que esta puesta en valor supone una fuente de ingresos para las explotaciones al tiempo que favorece la ordenación del territorio.