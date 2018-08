La Diputación "recupera" la residencia de A Fonsagrada y le cambia la cerradura

El gobierno de la Diputación Provincial de Lugo ha cambiado la cerradura del Residencial Rois, situado en el municipio de A Fonsagrada, después de que la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa) "desobedeciese las órdenes de entrega de las llaves" del edificio.

Desde el ejecutivo provincial han informado que, de este modo, "la Diputación ha recuperado la residencia y centro de día de A Fonsagrada" y que ahora el objetivo es "que los servicios responsables de los trámites de apertura puedan continuar trabajando".

Desde el gobierno socialista afirman que este cambio de llaves se decidió, "en estricto cumplimento de la legalidad", después de que el presidente de Suplusa y diputado no adscrito, Manuel Martínez, "montase un paripé" acompañado por cuatro diputados populares y por el presidente local del partido en A Fonsagrada. En dicho acto, que tuvo lugar el pasado viernes 10 de agosto, Martínez y compañía "se sacaron una foto, se pasearon por la residencia y fingieron una entrega de llaves a quien no tiene su propiedad", señalaron los socialistas.

Desde el ejecutivo provincial también quisieron recordar que la Diputación ordenó a Suplusa la entrega de las llaves hasta en tres ocasiones —19 de abril, 5 de julio y 1 de agosto— a través de tres requerimientos.

Manuel Martínez: "La residencia es de ellos, que la disfruten; si no les valían nuestras llaves, que las cambien, me trae sin cuidado"

"Es la administración provincial quien tiene la titularidad tanto del edificio como de los terrenos, que fueron cedidos oficialmente por el ayuntamiento al organismo provincial", indicaron los socialistas.

Por su parte, el presidente de Suplusa, Manuel Martínez, confesó haberse enterado de la noticia "esta misma mañana". "La residencia es de ellos, que la disfruten; si no les valían nuestras llaves, que las cambien, me trae sin cuidado", indicó Martínez.

Con respecto a la titularidad de los terrenos, el presidente de Suplusa indicó que "la cesión no fue aceptada en pleno", por lo que "podría haber problemas jurídico-administrativo". "Tiene que ser un acuerdo de pleno, no vale una junta de gobierno", señaló Martínez, aunque también avanzó que no pondría obstáculos a la aceptación de los terrenos "si se hace de la forma correcta".

"Todo lo demás son músicas celestiales de unos señores que se empeñaron en decir que Suplusa es un desastre, pero la verdad es que era un desastre cuando estaban ellos", criticó Martínez. "Están las residencias sin abrir por culpa del presidente de la Diputación y los socialarribistas que lo acompañan en este tema", añadió.

Martínez también dijo "estar acostumbrado al acoso y derribo" por parte del Gobierno provincial, pero advirtió a los socialistas de que "hasta junio del año próximo tendrán que aguantarme", en clara alusión a las elecciones municipales de 2019.

EL BNG DEJA LA COMISIÓN SOBRE LA RESIDENCIA. También se refirió a la situación de la residencia de A Fonsagrada la portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego, Xosefa Ortiz. A través de un escrito presentado en el registro del ayuntamiento fonsagradino, los nacionalistas manifestaron su "renuncia" a seguir participando en una comisión creada por el alcalde para analizar la gestión y viabilidad del Residencial Rois.

La portavoz nacionalista aseguró que dicha comisión fue creada por el regidor municipal, el socialista Argelio Fernández Queipo, con el objetivo de "legitimar las deficiencias del edificio".

Entre otras razones, desde el BNG afirman que "la documentación aportada deja claro que la mayoría del personal va a ser dependiente de empresas privadas, y por lo tanto escogido a dedo por el alcalde". "De este modo se traicionan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier proceso de selección de personal para un servicio público", indicaron los nacionalistas.

Desde el BNG fonsagradino también lamentaron que "la residencia sea exclusivamente para personas válidas", lo que obligaría a todas las personas dependientes a marcharse "lejos de su casa" para poder ser acogidos.