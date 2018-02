Remite la intensidad de la nevada que obligó a cortar varias carreteras en Lugo

El temporal de nieve que afecta este viernes a las provincias de Lugo y Ourense, obligando a cortar decenas de carreteras de alta montaña y a restringir la circulación en diversas vías, ha remitido progresivamente en intensidad y ha permitido levantar la situación de alerta amarilla.



La nieve dificultó el tráfico en las carreteras de alta montaña de la provincia de Lugo, donde se produjeron acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros a primera hora de este viernes. La Diputación habilitó un operativo con 40 trabajadores y 14 máquinas en vías de 15 municipios de A Montaña y el sur de la provincia especialmente afectados por las nevadas.



También se dieron acumulaciones en otros puntos de la provincia, como en el Alto da Gañidoira, en la LU-540, entre Muras y Ourol, en A Mariña lucense, en Palas de Rei o Portomarín, por citar algunos municipios en los que no es tan habitual.

El vicepresidente de la Diputación de Lugo y responsable de Vías y Obras, Manuel Martínez, confirmó que la gran nevada que todavía no había llegado este invierno a la Montaña lucense hizo acto de presencia este jueves y obligó a cortar "todas las carreteras" de la red viaria provincial situadas en "zonas altas".



Nieve en Baleira

Martínez confirmó que este jueves por la tarde empezó a nevar con fuerza, pero las precipitaciones se hicieron incluso más copiosas a partir de las 20:00 horas, de modo que hay una "cantidad de nieve muy importante" acumulada en las carreteras de montañas de la red viaria provincial e incluso en cotas más bajas, en la misma capital del municipio de Becerreá.

Precisó que está afectada por la nevada toda la zona sur de la provincia de Lugo y A Montaña, pero el dispositivo de vialidad invernal de la Diputación comenzó a trabajar "a las siete de la mañana" con la intención de ir abriendo "a lo largo del día" todas "y cada una" de las carreteras afectadas.

En todo caso, para evitar incidentes innecesarias, Martínez les recomendó "a las personas que no tengan la obligación de salir" este viernes con el coche, que "se mantengan en sus casas a la espera de noticias".

En este momento están trabajando en las zonas más conflictivas todas las empresas subcontratadas para realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de las carreteras, así como todo el personal de la Diputación, con maquinaria del parque móvil provincial.

PRECAUCIÓN EN LA A-6 Y LA A-8. En cuanto a la red viaria principal, el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo confirmó que hubo problemas a primera hora de la mañana en la Autovía del Noroeste (A-6) a su paso por Pedrafita, donde llegó a estar restringida la circulación para camiones, pero después del paso de las máquinas quitanieves se restableció el tráfico.

Nieve en A Fonsagrada

Es necesario en cambio el uso de cadenas para circular por la LU-633, entre los kilómetros 0 y 15, en el Alto do Poio, en ese mismo municipio lucense, donde está prohibido el paso de camiones y vehículos articulados.

La DGT pide a los conductores precaución por la presencia de hielo y nieve en la A-6 a la altura de O Corgo (entre los km 463 y el 474) y en la A-8, a la altura de Mondoñedo.

Estas son las carreteras afectadas por la nevada

LU-P- O401 “De Corveira, por Corneas al Restelo” LU-P-0401 “;LU-P- 0405 “De Fonteo a Lastra” LU-P-0407 “ De Fontaneira por Vilar Dos Adrios”.LU-P-0704 “De Cereixal por Penamaior a Escuela Alta Montaña; LU-P-0707 “De Armesto por Tores As Nogais”; LU-P-0708 “De Cereixal a Louxas” LU-P-6221”; “De Triacastela por el Alto de Albela a Guilfrei”; LU-P-0702 “De la Cta. de Becerreá a Navia , por San Román de Cervantes a Degrada”.LU-P-1301“De Seoane De Courel a Pedrafita” LU-P-1303”; “De Seoane por Visuña a Ferramulín”; LU-P-1304 “De Mostad por Romeor a Casares”; LU-P-1305 “De Campa por Vilar a Alto do Boi” LU-P-1306”; “De la LU-651, En Megoxe a Herrería de Incio”; LU-P-4501 “Del Poio, por Louzarela e Teixeira a la de Samos a Caurel e acceso a Meiraos”; LU-P_4701”De Pobra do Brollón, por Parada dos Montes a LU-P-4505”; “Del Poio por Louzarela a Teixeira”; LU-P-5004 “De Cruz de Outeiro por Seara a Ferramulín”; LU-P-5601”De Samos a Caurel e Rampa a Santa Mariña”.LU-P-1401 “De LU-723, por Degrada y Piornedo al límite provincial”; LU-P-1404 “De San Román a Quindós”; LU-P-1405 “De Campa da Braña a tres obispos”; LU-P-1411 “De Vilanova al Portelo”; LU-P-1412 “De Quindos a Robledo, en Pena do Santo a Setecarballos”, LU-P-0702, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 3505, 4505.LU-P-1906 “De Pedrafitelas por Vilares a Os Cangos” LU-P-3601 “De Acebo a Negueira de Muñiz”.LU-P-2505 “De Foilebar, por Lamarredonda a Aira Padrón”; LU-P- 1306 “De Megoxe a Herrería do Incio”; LU-P-2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 4706, 5711.LU-P -3501 “Paradela al Alto do Restelo”; LU-P- 3502 “De Muñis a Rao”; LU-P- 3508 “De Rao por Murias a Balouta”; LU-P-3505 “De Navia por Silvouta”; LU-P-3509 “De Navia al alto de Labiadas”; LU-P -1901 “De Fonsagrada a Navia”; LU-P -3503, 3505, 3509, 3511, 3512.: LU-P- 3601 “De Acebo a Negueira de Muñiz”; LU-P- 3602 “Del Acebo a Negueira por Ouviaña a Asturias”.LU-P-3701 “De As Nogais, por Pintinidoira a la 4504”; LU-P- 4503 “De San Pedro, por Busnullan e Vilasol a Nullan”; LU-P- 0707, 3702.LU-P-4504 “De Pedrafita al Portelo”; LU-P- 4503 “De San Pedro por Busnullán a Nullán”; LU-P- 4505 “De Louzarela por Queixadoiro a Filloval”; LU-P-1301, 1304, 4501, 4502.LU-P- 5001 “De Ponte Barreiro a Vilarbacú”; LU-P- 5004 “De Cruz de Outeiro, por Seara e Ferramulín al límite provincial”; LU-P- 5002 e 5005.“ De San Clodio al alto De la Cruz de la Moa”.LU-P- 1906 “ De Pedrafitelas, por Vilares a Os Cangos”; LU-P- 4606 “De Rioxuan, por Boel, Chao de Pousadoiro y Carballido a Asturias”.LU-P-5603 “De Aira Padrón, por Ponte de Louzar a Praducelo”; LU-P- 5601 “De Samos a Caurel e Rampa Sta. Mariña”; LU-P-1306 “De Megoxe a Herrería do Incio”; LU-P-5605 “De Parada, por Santalla a Ponte Louzara”; LU-P-1306, 2503, 2507, 5602, 5604.LU-P- 3702 “De As Nogais, por Nullán a Lamas”; LU-P- 6201 “De Triacastela, por Alto da Albela a Guilfrei”; LU-P-0706, 4505.Así amaneció Triacastela (Foto: M.J.B.)