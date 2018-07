La Diputación invierte más de 270.000 euros en mejorar un vial en A Fonsagrada

Las obras en la LU-P-1909, carretera que une los núcleos fonsagradinos de Carballido y Vega de Logares, están casi finalizadas. La Diputación Provincial de Lugo invirtió en esta actuación, que mejora casi diez kilómetros de vía, un total de 270,000 euros.

El presidente del ente provincial, Darío Campos, supervisó el lunes junto al vicepresidente y alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández, los trabajos de mejora de la calzada. "Con esta actuación, nunha das estradas máis importantes da vila, buscamos mellorar o acceso a unha zona principalmente gandeira", explicó Campos. "Queremos ser unha Deputación próxima ás persoas e ao rural", afirmó, "e vertebrando e renovando as vías de comunicación axudamos a que isto sexa así".

Para la renovación de la carretera, que cuenta con 9,2 kilómetros de recorrido, se está utilizando aglomerado en caliente para ofrecer una mejor calidad en el firme. Argelio Fernández aclaró que "ademais do firme, tamén se está mellorando a canalización da auga en distintos puntos do percorrido para unha maior conservación de cara ao futuro, xa que a drenaxe é imprescindible para que as vías poidan ter continuidade". "A LU-P-1909 pasa por distintos núcleos de poboación en zonas de montaña, e estas deben de dotarse de infraestruturas acordes ás súas necesidades", manifestó el vicepresidente de la Diputación.

Además de comunicar Carballido y Vega de Logares, la LU-P-1909 atraviesa diversos núcleos de población fonsagradinos, tales como Graña, Llacín, Dradas, Louteiro y Llan. Las obras de rehabilitación quedarán finalizadas la semana que viene. Estos trabajos incluyen la mejora de la capa de rodadura del firme, la limpieza de las cunetas y la mejora en la canalización, así como el incremento de la señalización horizontal y vertical.

La Diputación de Lugo completa así una serie de dos actuaciones en carreteras de A Fonsagrada. Anteriormente también se habían acometido obras de mejora en la LU-P-1905 a lo largo de casi dos kilómetros. Este vial une Vilardíaz y Carballido pasando por Gromaz.