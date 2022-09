El día de feria complicó la circulación en el desvío de la A-6 por Pedrafita

Los días en los que Pedrafita celebra su feria -todos los 5 y 21 de cada mes- se han convertido en los más complicados para circular por la zona desde que el derrumbe que sufrió el viaducto de Castro -el pasado 7 de junio- obliga a desviar el tráfico de la A-6 por el centro de su casco urbano.

El lunes también se volvieron a registrar retenciones en la autovía en momentos puntuales, aunque los atascos no llegaron en ningún momento a ser tan graves como los que se registraron el pasado 21 de agosto. Aquel día de mercado no solo coincidió en domingo sino también con el regreso de cientos de familias a sus lugares de origen después de disfrutar en la provincia del fin de semana o de unos días de vacaciones, lo que provocó que muchos conductores se vieran atrapados en un atasco que llegó a superar las tres horas en plena ola de calor.

Ayer todo fue más tranquilo, "os peores momentos foron entre as once e media da mañá e unha da tarde, cando houbo algunha retención", explicaba el lunes uno de los empleados de la gasolinera de la localidad. En todo caso, a las dos de la tarde, a la altura de la salida 432, que es por donde se desvía a los vehículos que circulan en sentido a Madrid, todavía se registraban algunas paradas intermitentes del tráfico, "que aínda que case nunca chegou a estar parado de todo, non houbo ningún momento no que deixaran de pasar vehículos", confirmaba este trabajador.

Ese continuo tránsito de vehículos en la travesía del pueblo dificultó que los peatones pudiesen cruzar de una acera a otra para acceder al recinto ferial, "menos mal que nos momentos máis complicados había garda civís que regulaban o tráfico", señalaba un cliente de esa misma gasolinera.

Lo que si ya se ha instalado en la mayoría de los vecinos es la resignación de saber que pasará mucho tiempo hasta que la circulación en este punto de la A-6 se normalice y el casco urbano de Pedrafita recobre su tranquilidad. "Aínda non empezaron a derrubar o que non vale, como para empezar a construír o novo", sentenciaban algunos asistentes a la feria, sabedores de que posiblemente pasarán varios años hasta que el viaducto de Castro vuelva a ser transitable.

Trabajos. En el lugar donde colapsó el viaducto se podía ver este lunes alguna grúa y maquinaria pesada, pero pocos trabajadores. Según confirmó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), todavía se están investigando las causas del colapso de los vanos 1 y 3, "para poder delimitar el alcance de los daños en el resto de la estructura".

El Mitma todavía no ha confirmado sí será necesario desmontar más vanos del viaducto -como ya se hizo de forma controlada con el 2- aunque algunos expertos ya dan casi por hecho que será necesario derrumbar parte o la totalidad de la infraestructura.

Donde la actividad de los trabajadores era más frenética es en donde se está construyendo un nuevo desvío para que los vehículos que circulen vía Madrid puedan utilizar uno de los túneles de la autovía, lo que permitirá reducir a la mitad la actual intensidad de tráfico que soporta actualmente la travesía de Pedrafita.

El objetivo es que este desvío este operativo el próximo mes de octubre, lo que supondrá un alivio también para los vehículos de transportes especiales, que este lunes en día no tienen posibilidad de poder circular por la zona.