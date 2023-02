Dous días somerxido na voráxine que guía as institucións do continente, máis concretamente o Consello da Unión Europea, son a vivencia que trae consigo Xoel Rodríguez Poy, un mozo natural de Becerreá que cursa o dobre grao de Xornalismo e Comunicación Audiovisual en Santiago de Compostela, ao que o seu espírito inquedo levou ata Bruxelas a pasada semana.

Viaxou cunha delegación formada por outros cinco universitarios -Natalia Rodríguez, da Universidad de Alicante; José Pérez, da Universidad Pablo Olavide; Lucía Romero, viguesa e estudante na Universidad de Alcalá; Miguel Roses, da Complutense, e Marina Martínez, da Ramon Llull- e coordinada por Rosa María de la Fuente, integrante de Crue, a Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que seleccionou os seis participantes na primeira edición do programa Consimium, a simulación "hiperrealista" da actividade diaria que se vive no Consello da UE.

Alí se citaron 27 delegacións en representación dos países membros formadas por seis mozos cada unha. Á súa vez, cada quen levaba o seu rol dentro do grupo. Xoel era o xornalista, un dos poucos que acudiu en calidade de comunicador e que estea a cursar a carreira de Xornalismo; pero tamén había un primeiro ministro, un embaixador, dous expertos nacionais e un ministro de asuntos europeos.

Xoel Rodríguez escribiu un artigo, en clave nacional, relativo á redución de emisión de CO2 e de aumentar os puntos de recarga para vehículos eléctricos

O becerrense desempeñou o seu labor en xornadas que arrancaban ás 7.45 horas e remataban a iso das 17.00, asistindo a roldas de prensa que simulaban ser as dos presidentes da Comisión e do Consello, seguindo as reunións dos representantes dos Estados e confeccionando os artigos resultantes de todo o debatido. No caso de Xoel, informou sobre a intención de seguir reducindo a emisión de gases CO2 en turismos e furgonetas e a obriga de incrementar a rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Todo desde o punto de vista nacional, "tendo en conta que España é un país no que ten moito peso o sector do transporte", apuntou o mozo ao pouco de rematar unha experiencia que os organizadores non descartan repetir polo éxito colleitado. E é que ademais das actividades que desenvolveron ao longo de dous días -o xoves e o venres-, os seis universitarios españois tamén foron recibidos por un dos embaixadores do país en Bruxelas, que se interesou pola iniciativa Consimium, e puideron xantar con representantes da secretaría xeral do Consello da UE, "que nos explicaron os pasos para poder entrar alí a traballar".

Aínda que asegura que lle gustaría adicarse ao xornalismo internacional, non se pecha portas: "Hai que ter a mente aberta"

De toda a experiencia, Xoel quédase "coa xente que coñeces, que teñen preocupacións similares ás túas e cos que creas un círculo que, nun futuro, che pode servir. Nunca sabes onde vas estar ti ou onde van estar eles". Porque este estudante, que cursa 4º, se hai algo que desbota é pecharse cancelas: "Gustariame traballar como periodista internacional e se algo teño claro é que hai que ter a mente aberta", di, "é a única maneira de desfrutar". Incide ademais en que actividades coma esta serven para coñecer de preto "o que se fai" en Bruxelas. "Pénsase que Europa está desconectada da xente e non é así. Hai un mundo de institucións que dan forma á política que nos afecta no día a día", recalca.

O proxecto da Casa Niño de Navia viaxou a Europa

A da pasada semana non foi a primeira experiencia de Xoel Rodríguez coa UE. En outubro participou na Semana Europea das Rexións e Cidades que organiza a Comisión Europea, á que acudiu cun vídeo de dous minutos que resumía o proxecto da Casa Niño Argalleiros, de Navia de Suarna. "O mellor é que abre moitas portas e non só estás ti pendente do que pasa en Europa, senón que Europa queda pendente do que fas ti", explica o mozo, autor dunha peza escollida como unha das tres mellores das 40 presentadas de todo o continente.



A realidade dos Ancares

Tamén foi partícipe de Diálogo Cidadán, un encontro coa comisaria de Cohesión e Reformas, Elisa Ferreira, a quen os asistentes lle transmitiron as necesidades das súas zonas. Xoel falou do envellecemento e do déficit de infraestruturas que afecta aos Ancares.



Oratoria

A súa traxectoria en oratoria, recoñece, "axudoume moito". Sendo alumno do IES de Becerreá gañou o Parlamento Xove de 2016 e en 2022, con excompañeiros dese mesmo instituto, venceron de novo na categoría de universidades.