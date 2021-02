Detida unha sesaxenaria por negarse a pór máscara nun banco en Becerreá e agredir os axentes

A Garda Civil detivo a unha muller de 65 anos de idade por negarse a pór a máscara de protección no interior dunha sucursal bancaria no municipio de Becerreá e agredir a axentes que acudiron ao lugar.

Segundo relatou o Instituto Armado, foi arrestada unha clienta oriúnda de Becerreá que se atopaba no interior dunha sucursal bancaria, que accedeu ao local "indicando aos empregados que a atendesen rapidito, que viña sen máscara".

Cando os empregados da sucursal solicitáronlle que se puxese a máscara, mesmo lle ofreceron unha para a súa utilización, puntualizaron as mesmas fontes, a muller fixo caso omiso e comezou "a vociferar e insultar a quen se achaban no interior", destacou a Benemérita, e tirou "parte dos aveños e material publicitario do establecemento".

Tras ter coñecemento a Garda Civil acudiron axentes ao lugar, que instaron á sexagenaria a que fixese uso da máscara, momento en que a clienta agrediu a un dos axentes. "Ante a súa actitude e, tras mostrar unha gran axitación nerviosa e extraordinario nivel de violencia, procédese ao seu traslado a dependencias oficiais", indicou a Garda Civil, que engade que a arrestada golpeou durante o traxecto o vehículo policial.

En dependencias do Posto da Garda Civil de Becerreá solicitouse a presenza dunha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por se fose necesaria.

A esta persona formulóuselle denuncia por vulnerar as normas de prevención do covid-19 e impútaselle un delito de desobediencia, outro de resistencia e atentado contra axente da autoridade. Foi posta a disposición do Xulgado de Instrución de Becerreá.