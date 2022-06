Parte del viaducto de El Castro en la A-6, en el tramo entre León y Pedrafita do Cebreiro, se ha desplomado en la mañana de este martes. Este es un tramo en obras, en sentido A Coruña, por el que no había circulación y en el que no se registraron heridos.

Fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil explicaron a Efe que la caída del viaducto se produjo a la altura del kilómetro 431 de la autovía en sentido A Coruña, muy cerca del límite con la provincia de Lugo.

El desprendimiento no ha afectado al tráfico, dado que, al estar el viaducto en obras desde hace aproximadamente un año, la circulación estaba concentrada en ese tramo en los dos carriles que habitualmente se utilizan en sentido Madrid. Y es que estos, en otro puente, sí están abiertos al tráfico. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron este suceso.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició el año pasado los trabajos de reparación de los viaductos del Castro, por los que se implantó un desvío del tráfico entre los kilómetros 429 de la A-6 (desvío provisional ejecutado hacia la N-6) y 432 (semienlace de Pedrafita oeste).