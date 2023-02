Despedida a José Argul, o gran cura da Fonsagrada

José Argul sabía desde neno o que quería, ser párroco, porque era o traballo que conseguía unir o que a el máis lle gustaba: estar xunto ás persoas, feligreses aos que consideraba familia e parroquias que para el eran casa, e botar unha man en todo canto precisasen. O cura de Vilabol, tal e como sempre se lle coñecerá, foino durante máis de medio século de oficio, unha vocación que remataba o pasado 17 de febreiro aos 79 anos de idade. Estaba en plena forma, a que lle esixían as once parroquias que atendía e que lle obrigaban a percorrer ducias de quilómetros a diario porque a el o que o enchía era visitar aos seus, "especialmente os que viven sós ou que están enfermos, para darlles compañía", tal e como dicía nunha entrevista realizada por este diario en 2019, con motivo das súas vodas de ouro como párroco.

Naceu no lugar de Ferreirous, na parroquia fonsagradina de Fonfría, en 1943, e aínda que a súa andaina comezou oficialmente aos 14 anos cos estudos no seminario de Lugo, xa antes tivera a oportunidade de traballar na igrexa parroquial de Vilabol de Suarna. Iso marcoulle o camiño. A ela volveu para arrancar unha carreira de fondo que durou máis de media vida. Así, xunto a Vilabol, estreouse como sacerdote na igrexa de Santa Bárbara, en Vilar de Cuíña, en outubro do 69. A elas seguiron Santiago de Castañedo, xa en Navia, e Santa María do Trobo, Maderne, Neiro, Cereixido, Santa Xuliana, San Martín de Arroxo, Santa María de Lamas de Moreira e San Cristóbal de Louxas, todas na Fonsagrada.

De Argul quedan boas palabras e tamén bos feitos. A el se lle debe, xunto ao crego Enrique López, a elaboración dun inventario de castros en 1986 que serviu para prender a chispa que non permitiu caer no esquecemento vestixios castrexos como O Castelón do Castañoso, e foi quen de tender pontes. Non só en metáfora, tamén no plano real. Contaba hai case catro anos como o concello cambiara desde que el botara a andar por el. Antes os veciños non tiñan luz nin camiños para chegar ás casas, ata que a unión fixo que se creasen pistas a cada aldea, se restaurasen vivendas e capelas e se construíse unha ponte de madeira para conectar Vilabol con Xegunde.

Os seus fieis ofreceranlle hoxe unha homenaxe, outra máis, pero non a derradeira. Poderano despedir este sábado 18 de febreiro, ás 16.30 horas, na igrexa parroquial de Santa María da Fonsagrada. Logo será a condución do cadaleito desde o tanatorio Regueiro ata o cemiterio de Fonfría. Xa o 23, xoves, a igrexa da Milagrosa, en Lugo, acollerá unha misa ás 19.30 en memoria do eterno cura da Fonsagrada.