"Escoitamos un ruído moi forte, que nos sorprendeu"

El viaducto de O Castro, que conecta León con Lugo a través de la autovía del Noroeste (A-6), sufrió un aparatoso derrumbe al ceder una de las vigas de sujeción del tablero, por causas que todavía se desconocen, lo que provocó el hundimiento del tercer vano del puente. Este tramo de la calzada se encontraba en obras y cerrada al tráfico.

El siniestro, que se produjo en una zona situada a la salida del túnel de Pedrafita, en el kilómetro 430 de la A-6 en dirección hacia A Coruña, no provocó ningún daño personal a los operarios que se encontraban en el lugar, que se llevaron un susto tremendo. Uno de ellos, que controlaba una de las máquinas de hidrodemolición ROE-CO, usada para demoler elementos de hormigón, estaba a poco más de dos metros de uno de los laterales de la estructura caída, según indicó una de las personas que trabajaba allí. Aunque se llevó una impresión tremenda, el obrero resultó ileso, al igual que otro que le acompañaba en la zona norte del puente. Al otro lado de la plataforma caída había otros cinco trabajadores.

Carmen Martínez.

El tablero, de unos cincuenta metros de longitud, quebró por el centro y arrastró los extremos que le unían con las pilastras del tercer vano, una de las cuales mostraba una notable inclinación, al resultar dañada por la caída de las planchas, por lo que habrá que derribarla. La inclinación era menor en la pilastra del otro extremo.

Responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y de la empresa adjudicataria investigan las causas del accidente. "Todavía no sabemos las razones. Estamos analizando el caso", indicaron fuentes del Mitma. Este viaducto llevaba un año en obras, valoradas en 14,8 millones de euros, para corregir deficiencias estructurales. Los trabajos de conservación se encontraban muy avanzados y habían obligado a desviar la circulación en la zona en dirección a Galicia por la N-6. También se ejecutaron proyectos de reparación en los cercanos viaductos de Ruitelán y Lamas.

POR LA N-6. La Dirección General de Tráfico anunció que esta madrugada iba quedar cerrado al tránsito rodado el viaducto que discurre paralelo al que se produjo el incidente por precaución y para estudiar detenidamente las causas del desplome y el estado en el que se encuentra el viaducto paralelo al que se vino abajo.

Por esta razón se habilitó un desvío provisional entre los puntos kilométricos 428 y 432 de la A-6, en el trayecto de Vega de Valcarce a Pedrafita, a través de la N-6. También habrá que recorrer cinco kilómetros por un solo carril de la autovía, separada por conos, hasta volver a tomar la dirección a Madrid.

Las obras de reparación van para largo, por lo que este desvío causará dificultades en invierno por las nevadas. El problema será menor en verano, periodo en el que aumentará la densidad circulatoria.

ALCALDES. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, que se encontraba en Santiago en el momento del siniestro, expresó su tranquilidad porque "non houbo vítimas", a la vez que expresó su extrañeza por el hecho. "Non so enxeñeiro, e descoñezo as causas do sinistro, pero coido que tivo que existir algún defecto na construción", indicó, para resaltar que "a estrutura de formigón sostida polas pilastras sufriu danos".

Por otra parte, este miércoles ha lamentado que "todo el tráfico de la A-6 vuelva al pueblo" tras el desplome de un viaducto. El regidor confirma que el Concello fue informado el martes de que "todo el tráfico iba a ser desviado por Pedrafita", una circunstancia que se ha dejado sentir desde el primer momento en el casco urbano de esta localidad de A Montaña lucense.

"Hay mucho tráfico", ha reconocido el alcalde, aunque "la situación, de momento, es de normalidad".

Ha explicado que, al menos de momento, "nadie sabe qué plazos" se manejan para restablecer la circulación por la autovía, dado que las obras que estaban en marcha desde hace más de un año ahora se demorarán a causa de esta contingencia.

"Vamos a tener una reunión hoy", ha precisado este martes, con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez; y el director general de Carreteras, Javier Herrero, que visitarán a primera hora de la tarde la zona en la que se produjo el derrumbamiento del viaducto.

Raposo recordó que solo hay un modelo de puente en España similar al de O Castro, por lo que confía en que se dé una solución adecuada "que nos evite novos sustos".

Vecinos y comerciantes de Pedrafita tratan de ver el lado positivo y se muestran optimistas con la posibilidad de que la gente pare en el pueblo.

Luisa González Santín, alcaldesa de Vega de Valcarce, manifestó que "ya se sabía, por los técnicos, que los trabajos de reparación de este viaducto no iban a resultar fáciles y así acabó hoy la historia por su grave deterioro, ya que soporta mucha circulación y la estructura se ve castigada por la gran cantidad de fundentes que es preciso usar en invierno a causa del mal tiempo". La regidora confesó cierto temor, aunque espera que cuando terminen las obras de restauración los viaductos queden en perfectas condiciones.

Los actuales trabajos obligaban a los vecinos de O Castro y As Lamas a dar un rodeo para acceder por la N-6 a Pedrafita y ahora seguirán dando un rodeo por La Portela.

"Escoitamos un ruído moi forte, que nos sorprendeu"

Carmen Martínez. V. RODRÍGUEZ

Eran sobre las diez de la mañana cuando Carmen Martínez y su marido escucharon un "ruído tremendo, moi forte. Oímos retumbar e quedamos moi sorprendidos, pero non asustados", asegura esta vecina de O Castro, que reside a unos 300 metros del viaducto donde se produjo el siniestro, una tranquilo lugar situado junto a la antigua Nacional-6, convertida ahora en una carretera local con tramos cortados.

"Tanto nós como outros veciños saímos e vimos que caera a ponte. Non dábamos crédito. foi un dos últimos viadutos en facerse e o primeiro en caer", agrega Carmen, quien señala que se vivieron momentos de tensión ante el temor de que hubiese heridos o muertos. "Foi unha sorte que non se mancase ninguén, pois había xente traballando alí, que tivo a vida pendente dun fío. Grazas a Deus, nos lles pasou nada a eles, nin aos coches e máquinas que había no lugar. Foi un milagre que se salvasen todos", manifiesta.

"Non sei que lle puido saír mal para que caera. Levaban un ano traballndo e incluso o facían sábados"

Poco después comenzaron a llegar a la zona agentes de la Guardia Civil y distintos supervisores, pero "tamén houbo bastantes curiosos que se achegaron para ver o alcance da catástrofe, algo lóxico cance da catástrofe, algo lóxico pois unha ponte non cae todos os días", precisa esta residente en O Castro.

Carmen Martínez asegura que acudió gente de los alrededores, "pois no pobo xa somos poucos veciños, xa que os donos de moitas casas residen fóra, e este barrio está no punto máis cercano para observar o viaduto". Carmen Martínez no se explica lo que pudo suceder. "Non me explico que lles puido saír mal, nun proxecto tan importante e supoño que moi estudado. Só sei que levaban traballando arredor dun ano e a veces ata viñan os sábados", cuenta. De hecho, gran parte de la obra estaba terminada "e aínda que se fala de problemas no terreo ou mesmo na ponte, haberá que agardar para saber que puido pasar. É incrible, un auténtico misterio".

"Este é un caso raro porque se facían obras de mantemento"

Alberte Castro. EP

"A SINESTRIALIDADE nas pontes é moi baixa. Hai milleiros delas e case ningún accidente", subliña Alberte Castro, profesor de Enxeñería Civil e Insfraestruturas nos Transportes no campus da USC de Lugo.

¿Cal pode ser a causa do derrubamento dun viaduto como o da A-6?

As pontes son estruturas seguras. Non creo nun fallo de deseño, porque se proxectan e constrúen controlando de xeito preciso as cargas que terán que soportar e como se transmiten estas ata a cimentación. A tecnoloxía está moi avanzada. O caso habitual son os problemas de mantemento. A mala conservación fai que envellezan mal, pero este caso é moi raro, xa que se executaban obras de reparación.

Pode deberse o accidente a razóns xeolóxicas, relacionadas coas características dos terreos?

Nesa zona houbo algunha derruba sobre a autovía, en Trabadelo, pero os corrementos de terra son visibles. O mesmo sucedeu co acaecido hai pouco nunha estrada do Courel. Haberá que agardar polos informes para coñecer se existían deficiencias na infraestrutura. Neste caso non se veu abaixo ninguha ladeira.

Son moi estritos os controis que se fan sobre os viadutos?

Están sometidos a protocolos de inspección e mantemento, que seguen os criterios fixados polo Ministerio de Fomento, que se aplican de xeito similar nas autonomías. Con independencia das inspeccións periódicas por parte dalgún técnico, hai outras máis importantes, relacionadas co plan de mantemento de cada ponte, que fan empresas especializadas, que toman mostras para o seu análise en laboratorio. Tamén hai inspeccións especiais, cando se aprecian deficiencias graves. A crise económica reduciu os fondos para a execución de traballos de mantemento e conservación, pero no viaduto do Castro non existía abandono neste aspecto.