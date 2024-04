A Deputación leva aos tribunais o cambio de Candín a Valle de Ancares

O Boletín Oficial do Estado (Boe) publicou o pasado 8 de marzo o anuncio que ratificaba o cambio de nome do municipio berciano de Candín a Valle de Ancares, iniciativa que xa fora aprobada por unanimidade no pleno do Consejo Comarcal del Bierzo pese ás múltiples alegacións presentadas por entidades e administracións galegas e á gran polémica que suscitou na fronteira con León.

Agora a Deputación de Lugo dá un paso máis e presentará un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra ese acordo, tal e como se aprobou este venres na xunta de goberno provincial.

A deputada Pilar García Porto especificou que "a Deputación presentou alegacións argumentando que o cambio de topónimo vulnera a lexislación vixente, carece de fundamentación histórica rigorosa e completa e ignora o feito incontestable de que Ancares é unha ampla realidade xeográfica, social, cultural, medioambiental e etnográfica que lle dá nome a un territorio no que se asentan municipios de Lugo e de León".

Moitos deses escritos, fundamentados en informes técnicos elaborados polos servizos provinciais e polo historiador Xabier Moure, foron desestimados polo municipio berciano, que malia todo acordou denominarse Valle de Ancares en lugar da idea inicial, que era Ancares.

Polo momento, desde o concello leonés xa modificaron a súa denominación en redes sociais, aínda que Candín continúa figurando en numerosas webs oficiais.

Outros asuntos

A xunta de goberno deste venres tamén deu o seu visto bo a sacar a licitación, por 885.500 euros e un período dun ano, dous lotes do contrato para o mantemento e conservación de estradas provincias na Montaña, concretamente nos municipios de A Fonsagrada, Negueira, Ribeira de Piquín, Navia de Suarna, Becerreá, Cervantes, As Nogais e Pedrafita.

Así mesmo, acordou adxudicar unha parcela do polígono dos Acivros, en Chantada, á empresa Udeica SL por 45.560 euros. Alí xa está vendido o 80% dos terreos dispoñibles, é dicir, 39, e quedan tan só dez que xa están solicitados.

Tamén se acordou o pago dunha subvención á asociación de San Vicente da Pena e outra á comunidade de montes da Cervela

Tamén sairá a licitación o contrato para subministrar forraxe seca á granxa Gayoso Castro, cuxa partida é de 66.500 euros e a duración é dun ano, con posibilidade de prorrogar por outros dous.

Recibiu luz verde tamén o acordo de colaboración para aportar 140.000 euros ao Concello de Viveiro para adquirir un tractor e un brazo rozador, e 30.000 ao de Barreiros para contratar tres peóns para o mantemento da rede viaria e espazos públicos no rural do municipio, e o pago de dúas subvencións: unha á asociación de veciños de San Vicente de Pena, en Begonte, que recibe 5.680 euros para dotar de mobiliario o seu local social, e outra á comunidade de montes da Cervela, no Incio, por valor de 6.000 euros para a mellora dunha pista da parroquia.