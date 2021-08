A Deputación impulsa nas Terras de Navia un proxecto de formación vitivinícola

A área de medio rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo vai impulsar, en colaboración coa Asociación Galega de Viticultura (AGV), un programa de actividades para persoas viticultoras ou interesadas en incorporarse á produción de viño nas Terras de Navia - Negueira de Muñiz, A Fonsagrada e Navia de Suarna -, futura Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Mónica Freire, deputada provincial polo BNG que dirixe esta área, visitou onte Negueira de Muñiz para dar conta deste proxecto. Explicou que o obxectivo é "crear as condicións para materializar o potencial vitivinícola que ten esta zona e reverter o abandono de cultivos que se produciu nas últimas décadas". Destacou ademais que a formación e o asesoramento ás persoas produtoras son clave para aproveitar ao máximo as cualidades das variedades autóctonas, "máis no escenario que se abrirá coa aprobación dun selo de calidade como é a IXP".

Esta iniciativa, segundo explicou Freire, tamén é unha aposta para a creación de novos proxectos de produción vitivinícola que axuden a atraer e fixar poboación na zona. Roberto Rivas, presidente da AGV, engadiu ás palabras da deputada nacionalista que "xa hai dúas bodegas, Panchín e Sidrón, que elaboran viños, e tamén xente nova interesada en manter as viñas familiares ou plantar outras novas, que precisan asesoramento nese proceso". O programa vai contar cunha achega de 21.000 euros da Deputación, e inclúe diferentes actividades ligadas á formación, asesoramento e divulgación dos viños e do territorio.

Desenvolveranse obradoiros e relatorios sobre as características, posibilidades de cultivo e potencial produtivo das variedades autóctonas. Tamén se tratará a planificación de parcelas e sistemas de plantación, a fertilización e o manexo do solo, a poda, a defensa vexetal e o control de doenzas e pragas ou o cultivo da vide en ecolóxico. Ademais a AGV creará un soporte técnico con persoal cualificado para asesorar aos vitivultores nos eidos administrativo e produtivo.