Denuncian la destrucción de tres mámoas dos Ancares entre Navia y A Fonsagrada

El colectivo Patrimonio dos Ancares presentó una denuncia ante Patrimonio de la Xunta de Galicia por la destrucción de tres mámoas entre los concellos de Navia de Suarna y A Fonsagrada. Todas estaban catalogadas y registradas en el Inventario de Bens Culturais de Galicia.

Miembros de la entidad aseguran que en dos de ellas los daños fueron producidos por maquinaria pesada "para o acondicionamento do terreo e a posterior plantación de eucaliptos", según confirma el presidente, Xabier Moure. Ambos monumentos megalíticos formaban parte de la necrópolis de Campa das Penas, con más de 5.000 años de antigüedad, que estaba formada por más de una decena de mámoas. Esta formación está situada el lado de la carretera provincial DP-0708 que transcurre de Alto do Restelo a Louxas.

Próxima a este vial se encuentra la necrópolis de Peredelo, conformada por tres enterramientos, uno de los cuales también fue destruido y convertido en vertedero para el depósito de plásticos agrícolas, latas de aceite o ruedas, entre otros desperdicios.

"GRAVIÍSIMOS" ATENTADOS. "Trátase de gravísimos atentados contra bens patrimoniais protexidos", lamenta Moure, quien precisa que pusieron estos hechos en conocimiento de las administraciones competentes para que "se investiguen e procedan a incoar os expedientes sancionadores aos responsables aos que non deben de ter problema en identificar, pois as mámoas estaban perfectamente catalogadas e co seu número de expediente", añade.

Desde Patrimonio dos Ancares reclaman además información a Patrimonio para determinar si para efectuar los trabajos con maquinaria pesada se solicitó permiso previo, obligatorio cuando se va a actuar en un área de protección de un bien protegido "pero que nunca poden afectar ao ben en si", indica Moure.

SANCIONES. Desde el colectivo señalan que los autores de estas agresiones se enfrentan a "infraccións graves" que pueden conllevar multas que oscilan entre los 6.000 y 150.000 euros. De hecho, en septiembre de 2017 Patrimonio dos Ancares denunció la agresión en Friol a dos mámoas y la destrucción de otra, todas catalogadas e incluidas en el PXOM del municipio. Esos hechos supusieron la imposición de sanciones a sus autores, según confirman desde la entidad. "Por desgraza, con independencia das sancións, estes importantes bens son irrecuperables", lamenta Moure.