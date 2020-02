La plataforma #Vamosquin denuncia desatención a una perra y unas crías abandonadas en el lugar de Nullán, en As Nogais. Acusa al Concello de desentenderse de su obligación de atender estos casos, algo que niega el gobierno local, que no tiene constancia "de forma oficial" de esa incidencia.

Según una de las promotoras de #Vamosquin, Esther Rey, una compañera encontró el viernes en un monte a la perra, a la que han bautizado como Nullán por el lugar en el que está con sus ocho cachorros. Afirma que ese mismo día llamaron al Concello y se les contestó que no se hacía cargo de la recogida de animales abandonados, sugiriendo que avisasen a Becerreá, que sí la asume.

#Vamosquin denuncia que se trata de un incumplimiento de las competencias municipales en esta materia, ya que, según recalca Rey, la Lei de Benestar Animal de Galicia obliga a los ayuntamientos a hacerse cargo de estos casos. Por ello, reclama al Concello que recoja a Nullán y a sus crías, a las que, según dice, solo atiende ahora de manera altruista una vecina.

RÉPLICA. El alcalde de As Nogais, Jesús Núñez, niega desatención y recalca que el Concello "sempre" cumple con esa obligación de recogida de animales abandonados. Tras insistir en que de forma oficial nadie le ha avisado de este caso, ni los propios vecinos, dice que indagará sobre la situación de esta perra y si tiene o no dueño.

Sobre esa llamada al Concello, admite una respuesta desafortunada de la persona que atendió el teléfono. Cree que en primer lugar debería haber pedido al interlocutor que se identificase, "porque foi unha chamada anónima", y dice que la respuesta no fue precisa.

Aclara que efectivamente el Concello "non ten un convenio con protectoras, que foi o que dixemos por teléfono, pero iso non quere dicir que non recollamos os animais". En ese sentido, explica que no hay convenio porque los refugios están ya a tope, pero si aparece un perro abandonado, el gobierno local lo recoge hasta encontrarle una protectora que lo acoja.