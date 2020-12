Denuncian al Concello de Baleira por no hacerse cargo de un perro atropellado

Una vecina de A Fonsagrada, Bibiana Regueiro Fernández, ha denunciado al Concello de Baleira por no hacerse cargo de un perro que encontró herido tras ser atropellado en la carretera, y que tuvo que llevar a un hospital, donde falleció y donde llevan quince días esperando que el Ayuntamiento se haga cargo de sus restos. Además, esta vecina, que asumió hasta ahora los gastos, denunció ante la Guardia Civil al teniente de alcalde del municipio, como supuesto autor de un delito de omisión del deber de socorro.

Esta vecina cuenta que encontró el animal herido el día 18 de noviembre, en la carretera LU-710 a la altura de Corveira, en Baleira. En el lugar ya había otra vecina, que estaba llamando al Ayuntamiento ante la situación. Desde el Concello, según cuentan, les dijeron que se presentarían en el lugar. Como la situación del perro era crítica, Bibiana decidió trasladarlo al hospital veterinario HA, en Lugo, e instada por el 112, a quien comunicó la situación a las 15.00 horas, volvió a llamar al Concello.

El perro murió ese mismo día a causa de las heridas internas sufridas en el atropello. Regueiro lo comunicó al Concello ese día y al siguiente. "O tenente de alcalde dixo que non foi porque se lle fixera tarde", indica, y apunta a que eso significa omitir el deber de socorro y que puede incurrir en un delito de maltrato animal.

A este medio no le fue posible contactar con el teniente de alcalde al cierre de esta edición, y el alcalde no quiso hacer declaraciones hasta no recibir la denuncia. Regueiro sostiene que el Concello está incumpliendo la ley de bienestar animal, que sitúa en los ayuntamientos la competencia de hacerse cargo de los animales vagabundos, como era este caso.