"El déficit en inversión de conservación de las redes viarias es de 7.500 millones"

LA subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Elena de la Peña, alerta sobre el déficit de inversión en mantenimiento y conservación de la red viaria española.

¿Cuál es a nivel general el estado de conservación de la red viaria española?

La Asociación Española de la Carretera alertó en el año 2020, cuando se publicó el último informe de ‘Necesidades de inversión en conservación’, de que el estado de las carreteras españolas es preocupante y acumula un empeoramiento durante los últimos años debido al descenso en la inversión. En este sentido, estimamos un déficit de inversión en conservación para el conjunto de las redes viarias del Estado y Autonómica por encima de los 7.500 millones de euros.

¿Existen diferencias evidentes del estado de la red gallega con relación a la nacional?

Según el estudio mencionado, las carreteras de Galicia (valoramos de manera conjunta la red del Estado y la red autonómica) presentan un estado similar al de la media nacional, con necesidades significativas de inversión en todos los aspectos que se estudian (pavimento, señalización vertical, señalización horizontal, balizamiento y barreras de seguridad).

¿Cuánto dinero es necesario para que la red de carreteras españolas solucione el déficit acumulado?

El estudio identificaba en el año 2020 unas necesidades de inversión de 612 millones de euros en el conjunto de la red del Estado y la malla autonómica en Galicia. Se trata de cifras a las que no se puede dar respuesta en un único ejercicio, sino que su reversión debe plantearse en el medio plazo.

¿Cuáles son las partidas de conservación que necesitan una mayor inversión?

De las necesidades de inversión que identificamos, aproximadamente el 95% afecta a los firmes, mientras que el 5% restante se refiere a la reposición de la señalización vertical, repintado de marcas viales y reposición de barreras de seguridad.

¿Ese déficit en la conservación puede estar relacionado con el colapso del viaducto de Castro?

En principio, parece razonable pensar que el colapso se ha debido a un fallo estructural. Este tipo de fallos no suelen estar relacionados con inversiones en conservación, sino, más bien, con deficiencias en el proceso constructivo.

¿Además del firme, que otras deficiencias de conservación son las más comunes en las autovías gallegas?

Nos encontramos habitualmente con un número significativo de señales verticales que se encuentran en mal estado o cuya reflectancia no es adecuada, de forma que no son visibles por la noche. También es habitual que sea preciso repintar las marcas viales, precisamente porque no se ven correctamente durante la noche o bajo condiciones meteorológicas adversas. Y, por supuesto, detectamos falta de mantenimiento de las barreras de seguridad.

¿Cómo afecta la mala conservación a la siniestralidad de las vías?

Resulta complicado establecer una relación directa entre el descenso de la inversión en conservación y la siniestralidad, pero lo que sí está claro es que una carretera en un buen estado de conservación es una carretera más segura, porque permite a los usuarios prestar más atención a la vía, al entorno, al resto de los usuarios o a las condiciones del tráfico. Por otro lado, desde la perspectiva del Sistema Seguro, en el que todos los elementos de un sistema de transporte debe trabajar para reducir las consecuencias de los posibles errores que los usuarios puedan cometer, resulta fundamental que la infraestructura esté en el mejor estado posible, a fin de compensar adecuadamente las consecuencias de estos errores.