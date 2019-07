Las dedicaciones en A Fonsagrada agravan la brecha entre BNG y PSOE

La asignación salarial a las dedicaciones del regidor y del teniente de alcalde en A Fonsagrada abrió la primera brecha entre el PSOE y el BNG, cuyo acuerdo propició un gobierno socialista tras los pasados comicios.

La edil nacionalista, María Xosefa Ortiz, afirmó que, a pesar de haber apoyado la investidura de Carlos López, "non votarei nada que non considere xusto", indicó. Afirmó que el acuerdo previo al pleno celebrado el martes pasado contemplaba estas dedicaciones, pero no las cuantías asignadas.

Para Ortiz, la asignación de 42.500 euros por la dedicación total del alcalde -lo máximo permitido en ayuntamientos de 1.000 a 5.000 habitantes- y los 22.000 para la dedicación parcial del teniente de alcalde, José Ángel Fernández Carrín, son "esaxeradas". La edil nacionalista propuso otra cuantía en base al número de habitantes del municipio, "de 35.000 para o alcalde ou de 45.000 para as dúas dedicacións, pero non foi tida en consideración", afirmó. También indicó que ella misma se había ofrecido a ocupar la primera tenencia de alcaldía, con dedicación exclusiva y sin remuneración. Su voto en contra desató la tensión en el pleno, y ayer María Xosefa Ortiz lamentaba "malas palabras e unha falta de actitude democrática por parte do PSOE".

Por su parte, Carlos López indicó que indicó que el día de la investidura el grupo socialista llegó a un pacto con el BNG según el que el gobierno de A Fonsagrada asumiría dos dedicaciones totales, aunque no se fijaron las asignaciones salariales. "Agora nin sequera presentamos dúas dedicacións totais", indicó el regidor, que afirma estar dipuesto a "negociar todo, pero non os salarios, que son normais e non están na mesa de negociación", afirmó.

López indicó que a Xosefa Ortiz le fue ofrecida la tercera tenencia de alcaldía, así como el área de cultura y turismo, pero que el desencuentro frenó su entrada en el gobierno, "aínda que estou disposto a seguir negociando", indicó.

TRANSPARENCIA. El Partido Popular, la lista más votada en los pasados comicios, también votó en contra de esta asignación salarial. En este caso, el portavoz del grupo, José Regueiro, justificó su decisión en la "falta de transparencia que seguimos percibindo no actual goberno, tanto nas licitacións de obras, como na selección e contratación de persoal", indicó.

En su caso, ese es el motivo del voto en contra, y no la asignación monetaria, que considera "normal, pois un alcalde ten que cobrar para poder dedicarse totalmente ao municipio", indicó. Sin embargo, supeditó un posible voto a favor futuro a un "compromiso de transparencia por parte do goberno". Además, Regueiro indicó que solamente aprobaría la retribución referida a la alcaldía, "pois tamén cremos que só se necesita unha dedicación", comentó.

El próximo pleno municipal se celebrará la primera semana de septiembre. Hasta entonces no se decidirán estas asignaciones, y el regidor y el teniente de alcalde no percibirán ninguna retribución.