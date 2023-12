Los décimos de Navidad se agotan en A Fonsagrada un año después del Gordo

Los décimos de Navidad se acaban en A Fonsagrada. La administración de loterías nº 1 de la localidad no tiene un segundo de descanso. Y no solo en estas fechas, sino que llevan así desde que el año pasado vendieron 450 décimos del Gordo de Navidad con los que repartieron 180 millones, como si la suerte pudiese llamar dos veces a la misma puerta. Con la lotería nunca se sabe.

Otilia Díaz, la lotera que pellizcó a tantos vecinos y visitantes, también se llevó un décimo de aquellos, pues era la fecha del nacimiento de su hija, el 05490. "Un número feo", recuerda. Un número que casi nadie quería. Quien hoy hace cola en esta administración no tiene tanto miramiento, ya sabe que la suerte no tiene números bonitos y feos, y no hace ascos al 17000 que cuelga de la ventanilla. "Apenas nos quedan números", cuenta Otilia.

Si normalmente realizaban dos pedidos de lotería de Navidad, este año están agotando ya el séptimo. Tanto trajín tuvieron que apenas les dio tiempo a un capricho con el dinero que ingresaron el año anterior. "Se é que... a cuestión está no tempo, non nos cartos", comenta uno de los agraciados el año pasado en la gasolinera, que reconoce que tampoco tuvo tiempo a oler los 326.000 euros que le llegaron al bolsillo.

Un año después de aquel subidón, la vida no ha cambiado tanto en A Fonsagrada. El silencio con el que muchos recibieron la noticia en aquel momento se convirtió ahora en una conversación de la que se puede hablar naturalmente. Sin embargo, nadie diría hace un año que a Gerardo López y a su hermano, que regentan el Bar Demetrio, les hubiese tocado nada. "Se fose lotería vendida aquí celebraríamolo doutro xeito, claro", comentan. En el tiempo en el que cuentan en qué metieron la fortuna venden el último de los décimos que ofrecían en el establecimiento. La tónica es así en toda la localidad, como si la suerte fuese contagiosa. En su caso, el dinero les sirvió para ampliar el albergue que montaron en la antigua Casa Cuartel.

El que está cerrado estos días es O Figueiro, por una baja laboral, nada grave. Hace casi un año era de los lugares que no contenía la emoción con aquel décimo que había llegado, regalado, a manos de Felisa Fernández, que nunca había comprado lotería, y que tampoco la comprará este año. Nada de perseguir la suerte. Eso sí, en el bar apenas queda ya para los clientes. Su hijo, Borja Campos, cuenta que a día de hoy todavía no han gastado nada, más allá de alguna celebración con los amigos. "Xa haberá tempo", dice.

Inés García, trabajadora en la oficina de Abanca, se suma a la cola en la administración de Otilia. También a ella le tocó el Gordo el año pasado, al igual que a Isidro López, para quien el dinero resultó una ayuda importante para comprar la plaza de taxi en la localidad, con la que lleva poco más de un mes trabajando. Cuentan en el establecimiento que también muchos emigrantes utilizaron el dinero para arreglar las casas y poder retornar. Una buena noticia, ya que el año pasado algunos temían que la suerte hiciese que la gente comprase pisos en otro lugar, como había pasado, hace años, en San Antolín de Ibias, donde la lotería fue fatal para un pueblo que perdió vecinos y cerró negocios.

No es así, por suerte, aquí. La gente de otros lugares se sorprendía, en aquel momento, que no estuviesen todos los vecinos fuera, que no sonasen más botellas de champán en A Fonsagrada. Que gusta la lotería es algo obvio, que ya casi no se deja oler, pero también lo es que aquí hay otras cosas más importantes que celebrar.