David Mayo y Ciancaglini estrenan el palmarés de la Ancares Cycling Marathon

El español David Mayo y el italiano Nico Ciancaglini han estrenado el palmarés de la Ancares Cycling Marathon celebrado este domingo en las montañas lucenses con la baja del dorsal 1, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin.

El ciclista navarro, que colgó un vídeo en redes sociales lamentando su ausencia, no pudo participar al haber sido contacto estrecho de un caso de covid-19, según informaron los organizadores de la prueba gallega.





Medio millar de deportistas recorrieron las carreteras de esta nueva prueba de gran fondo, que había sido aplazada en 2020 por la pandemia. Los participantes partieron de Pedrafita do Cebreiro y llegaron al Alto do Cebreiro tras pasar por As Nogais, Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes, un recorrido tan duro como bello.

Los ciclistas César García Calvo, Gonzalo Rabuñal y Delio Fernández o el triatleta Iván Raña formaron parte del elenco de deportistas que compitieron en esta primera edición de la Ancares Cycling Marathon.

Los participantes tenían la posibilidad de afrontar una ruta larga, de más de 120 kilómetros y 3.400 metros de desnivel, en la que el más rápido fue David Mayo (4h21:48), o una corta, de 94 kilómetros y 2.500 metros de desnivel, en la que se impuso el italiano Nicola Ciancaglini (3h14:26).

La prueba fue promovida por el área de Deportes de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo y estuvo organizada por el Clube Ciclista Cidade de Lugo, de la mano de la empresa EME Sports.