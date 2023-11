Dalo todo pola carne dos Ancares

Dentro duns días, Manolo encamiñarase coa súa muller Ana e algúns achegados máis cara aos prados de León para traer de volta as súas vacas a Borzoado, na parroquia cervantega de Dorna. Fai a transhumancia e axuda nas dos seus veciños, porque "se non vas, non che veñen", di el, Manuel Méndez, para todos Manolo de Borzoado. Cando vaia pode que xa haxa neve, porque atravesan polos Tres Bispos e pola Campa da Braña, e aínda que sexa duro, "hai que facelo". Eses folgos, que non perde nin xubilado, foron os que o guiaron na súa loita por sacar adiante, con outros 26 "bos e xenerosos", A Carqueixa.

Eles arriscaron polo cooperativismo e pola Montaña cando poucos o facían, non querían que os prezos dos animais os inflasen os intermediarios, pero querían valorizar o seu. Non se gañaron o visto bo de todos daquela, pero acabarían conseguindo a admiración dos gandeiros que hoxe crían pola comarca adiante.

Degustación de Tenreira de Ancares. EP

Esa admiración por un gandeiro que quixo selo sempre, incluso mentres foi camioneiro, materializouse durante a III Degustación de Tenreira de Ancares, celebrada en San Román. A Anpa cervantega, o CDR Ancares e A Carqueixa elixiron a Manolo de Borzoado como o primeiro homenaxeado desa longa lista de nomes que se "xogaron moito cando ninguén estaba disposto a facelo", sinalaba Isabel Calvete, a presidenta dos pais e nais de alumnos do CPI.

O párroco Ramiro Martínez escribiu unha carta para Manolo. Outros leron no seu nome, porque o cura non puido asistir, as verbas adicadas a un home que é "referente visible, cercano e familiar para a xente nova" e que falaban de que de non ser por Manuel Méndez, os seus compañeiros e a súa "determinación, intelixencia e xenerosidade", "hoxe non existiría A Carqueixa".

Na homenaxe lembraron as horas que Manolo adicou a aquela cooperativa e os traballos para que "os xatos ou as castañas dos socios tivesen mellor saída". Acabou sendo un mestre, deses moitos que poboan A Montaña, onde se cría a tenreira dos gandeiros da Carqueixa que este sábado degustaron 300 comensais en San Román, preparada por Mari Carmen, do bar Xegunde, en callos e en guiso con castañas ou con figos. "Veu moita xente de fóra e iso está ben, que proben a carne de aquí, un produto que ten que venderse ben e ao seu xusto prezo", engadiu Calvete. E para rematar, biscoitos, roscas e tortas elaboradas pola Anpa.

A artesanía, a música dos Xardois, Troupelear e Airiños da Freba e o monólogo de Oswaldo Digón completaron unha xornada na que a colaboración foi clave: a Deputación contribuíu para a degustación e a Xunta para as actuacións, sen esquecerse do Concello. "As cousas hai que facelas contando con todo o mundo porque aquí temos que tirar todos para o mesmo sitio", concluíu Calvete mirando cara aos Ancares.